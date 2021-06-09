ASCO опубликовало данные о применении азоксимера бромида в терапии онкологических заболеваний

Американское общество клинической онкологии (American Society of Clinical Oncology, ASCO) – одно из самых авторитетных научных онкологических сообществ – опубликовало данные российских исследователей о применении оригинального лекарственного препарата «Полиоксидоний» (азоксимера бромид) компании «Петровакс Фарм» в терапии онкологических заболеваний.1

Результаты ретроспективного исследования размещены на сайте общества в рамках ежегодной международной конференции, которая прошла в этом году в online-формате с 4 по 8 июня.2

В ходе исследования были проанализированы данные 1391 пациента с меланомой и 243 пациентов с саркомами мягких тканей, проходивших лечение в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (г. Санкт-Петербург). В группе наблюдаемых 42 пациента с меланомой и 25 пациентов с саркомами мягких тканей в дополнение к стандартной терапии получали азоксимера бромид (АБ).

Врачи-исследователи пришли к заключению, что добавление азоксимера бромида (АБ) к стандартной терапии меланомы и сарком мягких тканей является независимым благоприятным фактором, который положительно влияет на прогноз заболевания.

«В двух публикациях группы врачей-исследователей из Санкт-Петербурга описаны случаи благоприятного влияния включения азоксимера бромида в различные методы терапии сарком мягких тканей и меланомы у пациентов. Можно отметить длительный положительный опыт применения препарата в качестве адъюванта и иммуномодулятора в клинической практике. Эти публикации – первый случай, когда опыт работы с АБ в онкологии был представлен на ASCO», – прокомментировал новость Айад Абдул-Ахад, д.м.н., медицинский директор Niche science & technology Ltd (Лондон, Великобритания).

«Ретроспективное исследование, проведенное в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, показало, что у пациентов, получавших азоксимера бромид в качестве сопутствующей терапии при меланоме и саркомах мягких тканей, результаты лечения были лучше, чем у пациентов, никогда не принимавших этот препарат. Результаты подтверждают ранее полученные доклинические данные о возможной позитивной роли АБ в терапии онкологических больных, однако требуют подтверждения в проспективных исследованиях, проведение которых планируется в настоящее время», – отметил Алексей Новик, врач-онколог, к.м.н., старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

«Полиоксидоний» (азоксимера бромид) является оригинальной разработкой «Петровакс Фарм». В настоящее время компания реализует инвестиционную программу для R&D направления и вкладывает значимые ресурсы в расширение доказательной базы собственных лекарственных средств, в том числе на международном уровне. Изучение применения препарата в онкологии является частью стратегической программы компании по исследованию препарата в терапии социально значимых заболеваний.

1. https://meetinglibrary.asco.org/results/Azoximer%20bromide.

2. https://conferences.asco.org/AM.

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