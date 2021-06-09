Минэкономразвития внесло изменения в правила выдачи патентов на препараты

В правила выдачи патентов и требования к документации при подаче заявки на регистрацию изобретения внесены изменения. В ФИПС считают, что нововведения позволят ограничить выдачу «вечнозеленых патентов». Но по мнению других экспертов, изменения носят формальный характер и вряд ли повлияют на практику.

В силу вступил приказ Министерства экономического развития, который вносит изменения в правила регистрации изобретений и в требования к документам при подаче заявки. Поправки касаются приказа министерства от 25 мая 2016 г. № 316. Новый документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно изменениям, изобретение не может соответствовать условию «изобретательский уровень» (а значит, и патент не может быть выдан) в случае, если оно основано на создании химического соединения, являющегося формой уже известного химсоединения или его производным, которое не проявляет новых свойств в качественном или количественном отношении по сравнению с известным соединением.

Формой химических соединений могут быть изомеры, стереоизомеры, энантиомеры, аморфная или кристаллическая формы соединения, а их производные – соли, сольваты, гидраты, комплексные соединения или эфиры.

Приказ Минэокономразвития также вносит изменения в требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, которые предусматривают предоставление заявителем сведений, достоверно подтверждающих проявление новых свойств изобретения.

Заместитель директора Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Татьяна Эриванцева пояснила «ФВ», что изменения позволят ограничить выдачу «вечнозеленых патентов» в рамках так называемой «стратегии обновления».

Ее суть заключается в том, что производителем лекарственного средства, защищенного патентом, помимо основного действующего вещества, полученного в результате проведения научных исследований, патентуются также его различные формы, модификации с незначительными улучшениями, которые только формально отвечают условиям патентоспособности, а на самом деле продлевают срок охраны лекарственного средства, поясняет Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В последние годы Минэкономразвития совместно с Роспатентом ведет работу по совершенствованию законодательства в части оценки патентоспособности изобретений, указала Эриванцева. По ее мнению, изменения позволят уменьшить патентное бремя, приходящееся на дженерики, а также будут способствовать уменьшению стоимости лекарств и повышению качества жизни россиян.

На практике