Data MATRIX проведет магистрантам МФТИ модульный курс по Big Data и RWE в здравоохранении

Одна из ведущих российских IT-компаний в сфере работы с биоданными, Data MATRIX, разработала модуль и предложила магистрантам инновационные проекты для выполнения дипломных работ.

В рамках реализации программы специалисты Data MATRIX запустят свой модульный курс, а также проведут конкурсный набор студентов в свои проекты. Магистранты кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии ЦНТИ «Искусственный интеллект» МФТИ получат прикладные навыки и смогут попробовать свои силы по высоковостребованному направлению «Искусственный интеллект и данные рутинной практики» под руководством опытных менторов из реального фармацевтического и IT-бизнеса.

Цель проекта – подготовить отечественных инновационных лидеров из числа ученых, инженеров и технологических предпринимателей, которые смогут решать реальные научные задачи, имеющие практическое применение.

«Сейчас многие передовые компании воспринимают отсутствие опыта как данность: людей необходимо обучать, – прокомментировал проект заместитель генерального директора Data MATRIX по стратегии и развитию продукта, Алексей Лолейт. – Готовить технологических лидеров и давать им так называемый «лифт в будущее» – абсолютно нормальная практика, выгодная любому работодателю. Мы в Data MATRIX с большим оптимизмом смотрим на возможность партнерства с ведущим технологическим вузом страны. Накопленные в проекте уникальные данные должны использоваться во благо отечественной и мировой науки. Надеемся, что благодаря этой инициативе мы внесем вклад в подготовку лидеров инновационного бизнеса нового поколения».

«Разработанная программа для студентов магистратуры – это методический комплекс профориентационных лекций с «живыми» кейсами из практики в области Big Data и Real-World Evidence, – рассказал генеральный директор НБМЗ, координирующий автор адаптивного модульного курса «Цифровая трансформация» кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологий ЦНТИ «Искусственный интеллект» МФТИ Борис Зингерман. – Таким образом, программа решает сразу несколько задач: показывает возможные перспективы и направления развития, а также решает проблему профессиональной подготовки».

Соответствующее соглашение о магистерской программе «Цифровая трансформация в управлении здравоохранением» было подписано сторонами в апреле.

Условия отбора и требования к претендентам будут размещены на сайте кафедры. Подробности о программе, читаемые курсы и порядок поступления можно посмотреть на сайте кафедры БФК.

Материал партнера: Data MATRIX

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