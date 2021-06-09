Студентам фармацевтического факультета рассказали о новых возможностях трудоустройства

Сотрудники и студенты фармацевтического факультета Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) им. Н.Н. Бурденко посетили фармацевтический комплекс «Рафарма».

С современным производственным цехом с изолированной системой воздухо- и водоподготовки для производства различных групп лекарственных препаратов обучающихся познакомил заместитель генерального директора по производству и развитию Сергей Цыганков и начальник цеха Сергей Ульшин. Под руководством начальника лаборатории физико-химических исследований Елены Мамченковой учащиеся познакомились с особенностями работы службы качества завода, посетили лабораторию физико-химических исследований и микробиологическую лабораторию. Студенты узнали о современном лабораторном оборудовании и его использовании для проведения контроля качества на всех этапах производства лекарственных препаратов.

По окончании экскурсионной программы был организован круглый стол, где перед обучающимися выступили директор по качеству Любовь Смоян и ведущий менеджер по обучению и развитию персонала компании Эльга Гущина.

В ходе встречи студенты проявили большую заинтересованность в дальнейшем трудоустройстве на завод АО «Рафарма», интересовались перспективами карьерного роста, условиями прохождения производственной практики, активно задавали вопросы и общались с представителями компании.

Материал партнера: «Сотекс»

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