Исследование показало шансы на выживание пациентов с COVID-19 при приеме аспирина

Исследователи из Оксфорда установили, что аспирин не улучшает шансы на выживание у больных COVID-19. Также препарат не уменьшал шансы на попадание на искусственную вентиляцию легких по сравнению с плацебо.

Проведенное Оксфордским университетом исследование обнаружило, что аспирин не улучшает выживаемость при СОVID-19, пишет CNBC. Испытания были частью более масштабного исследования RECOVERY, в котором оценивались возможные варианты лечения коронавирусного синдрома.

В испытании приняли участие почти 15 тыс. пациентов, госпитализированных с COVID-19. Примерно половине из них давали 150 мг аспирина в день, а другая половина получала только стандартные методы лечения. Исследование показало, что «не было найдено доказательств того, что лечение аспирином снижает смертность», и «нет существенной разницы» в количестве умерших в обеих группах, при этом 17% людей из обеих когорт умерли в больнице через 28 дней.

«Данные показывают, что у пациентов, госпитализированных с COVID-19, аспирин не оказал влияния на смертность в течение 28 дней, на риск попадания на инвазивную искусственную вентиляцию легких», — заявил доктор медицины Оксфордского университета и глава исследовательской группы RECOVERY Питер Хорби.

«Хотя аспирин был связан с небольшим увеличением вероятности излечения и выписки из больницы, этого недостаточно, чтобы оправдать его широкое применение для пациентов, госпитализированных с COVID-19», — заключил он.

«Аспирин недорогой и широко используется при других заболеваниях для снижения риска образования тромбов, поэтому досадно, что он не оказал серьезного воздействия на этих пациентов. Вот почему так важны крупные рандомизированные исследования — чтобы установить, какие методы лечения работают, а какие нет», — сказал профессор медицины и эпидемиологии факультета здоровья населения Наффилда Оксфордского университета и один из авторов исследования Мартин Ландрей.

Он назвал его результаты «разочаровывающими», поскольку предполагал, что аспирин будет оказывать влияние на свертываемость крови, которая может быть причиной ухудшения функции легких и смерти пациентов с тяжелым COVID-19.

Николай Соколов

pharmvestnik