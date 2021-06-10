Госдума одобрила освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркопрепаратов

Против медиков не будут заводить уголовные дела за нарушение правил оборота наркотических и психотропных веществ. Соответствующие поправки в УК РФ приняла Госдума. За подобные нарушения они будут нести дисциплинарную или материальную ответственность.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, которым вносятся изменения в статью 228 УК РФ и предусматривают освобождение от уголовной ответственности медиков, допустивших по неосторожности нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Разбирать каждый случай утраты будут межведомственные комиссии, их деятельность станут регулировать совместно Минздрав и МВД при участии представителей медицинского сообщества.

«Внесение изменений не исключает дисциплинарной или материальной ответственности за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ», – сказал заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин, выступая на пленарном заседании (цитата по er-gosduma.ru).

Сейчас для работы с наркотическими и психотропными веществами медикам надо оформлять множество документов, а за нарушения регламента им грозит уголовная ответственность. Врачи часто опасаются выписывать и использовать обезболивающие, в результате страдают пациенты.

Правительство России разработало законопроект в конце февраля по поручению президента Владимира Путина. Это было сделано после выступления основателя фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер во время «прямой линии» с главой государства. Тогда она рассказала, что врачи не выписывают наркопрепараты из-за боязни лишиться работы или попасть в тюрьму.

В ст.228 УК РФ закреплена ответственность за нарушение правил производства, хранения и учета наркотических средств, в том числе в медицинских целях. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до трех лет с потерей права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

Елена Сидорова

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