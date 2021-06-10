Аптеки просят продлить уведомительный режим маркировки лекарств

Ассоциация независимых аптек просит продлить действие уведомительного режима маркировки лекарств до 1 февраля в связи с трудностями региональных аптечных организаций. Его действие заканчивается 1 июля.

Ассоциация независимых аптек совместно с Альянсом фарморганизаций просит правительство продлить действие уведомительного режима работы СМДЛП до 1 февраля 2022 года. Об этом «ФВ» сообщили в ассоциации.

В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина ассоциация объясняет свою просьбу сложностями, с которыми сталкиваются региональные аптечные организации. По мнению ассоциации, уведомительный режим существенно облегчил процессы скорости операций и доставки товара до конечного потребителя, но не спас некоторые аптеки от серьезных трудностей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2020 г. № 1779 «О внесении изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» предусмотрен временный переход ФГИС МДЛП на уведомительный режим работы для медицинских и аптечных организаций до 01.07.2021.

«Несмотря на меры поддержки малого и среднего предпринимательства в период пандемии, в ряде регионов аптечным организациям пришлось сократить количество сотрудников и розничных точек, поскольку возросшая налоговая нагрузка, невнимание органов власти субъектов к необходимости временного снижения ставок по УСН для аптечных организаций не позволили им удержаться в тех же рамках», — следует из обращения.

Ранее представитель ЦРПТ на одном из вебинаров, отвечая на вопросы аптек о том, что их ждет после 1 июля, дал понять, что возможные сценарии обсуждаются в правительстве, и предложил следить за обновлениями на портале законопроектов.

Руслан Мавлиханов

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