В рамках ПМЭФ состоялся форум «Лекарственная безопасность»

В стартовый день работы Петербургского международного экономического форума состоялся первый форум «Лекарственная безопасность», посвященный широкому кругу вопросов лекарственного обеспечения и регулирования работы фармотрасли.

В пленарном заседании «Лекарственная безопасность в основе устойчивости системы здравоохранения» приняли участие: министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Хенри П. Клюге, исполнительный директор Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, руководитель Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, региональный директор по Европе и Центральной Азии Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Афшан Хан, исполнительный директор по международным делам Европейской федерации ассоциаций фармацевтических производителей Коен Берден, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Модератором встречи выступила главный редактор телеканала «Доктор», телеведущая телеканала «Россия 24» Эвелина Закамская.

Михаил Мурашко в своем выступлении поблагодарил работников фармотрасли за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Он отметил, что за прошедший непростой год отрасль сделала колоссальный рывок.

«Пандемия стала испытанием для фармацевтической отрасли всех стран. Во всем мире поднялся спрос на одни и те же препараты и медицинскую продукцию, ранее цивилизованный рынок вдруг стал резко ажиотажным. Наша страна, как страна, имеющая потенциал для разворачивания дополнительных производств, должна была в кратчайшее время обеспечить лекарственную безопасность страны, и мы это сделали. Нашим преимуществом было наличие научных разработок, на базе которых мы смогли первыми в мире запустить вакцину. И этот опыт надо учесть на будущее в рамках стратегии «Фарма-2030». Фармацевтические компании должны продолжать научный поиск и разработку, государство при этом обязано оказать всестороннюю поддержку такой деятельности», — отметил министр.

В рамках деловой программы форума «Лекарственная безопасность» состоялось 12 панельных сессий, посвященных вопросам совершенствования системы закупок лекарств, перспективам развития российского и глобального фармацевтического рынка, внедрению цифровых технологий в медицину, повышению доступности лекарств и другим темам.

Форум состоялся при поддержке Минздрава России и Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Госдумы по охране здоровья.

Партнерами по деловой программе форума стали АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», «Санофи Россия», Amgen, ГК «Фармасинтез», партнеры форума – компании «АстраЗенека», ООО «Бристол-Майерс Сквибб», Teva, Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС, «Петровакс Фарм».

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