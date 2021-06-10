Законопроект об использовании препаратов офф-лейбл поддержали в 70 регионах

Депутат Ирина Яровая сообщила, что в профильный комитет Государственной думы уже поступило 111 положительных отзывов из 70 субъектов РФ на законопроект о применении препаратов офф-лейбл для лечения детей с онкологическими заболеваниями.

Большинство регионов России поддержали законопроект, разрешающий применение препаратов офф-лейбл для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Авторы документа уверены, что это свидетельствует о его «актуальности и важности».

Законопроект был подготовлен депутатами от «Единой России» Ириной Яровой и Андреем Исаевым. Его внесли в Госдуму 7 апреля. Предполагается, что документ в первом чтении могут рассмотреть уже в июне, поправки и замечания принимаются до 10 июня.

По словам Яровой, в профильный комитет Государственной думы уже поступило 111 положительных отзывов на законопроект из 70 субъектов РФ: 56 из них — от законодательных собраний, 55 — от органов исполнительной власти.

«Теперь, получив серьезную поддержку подавляющего большинства регионов, важно идти дальше и принять законопроект в первом чтении уже в ходе весенней сессии Государственной думы, понимая, что решение этих вопросов жизненно важно для маленьких пациентов», — цитирует Яровую пресс-служба «Единой России».

Ирина Яровая отметила, что «законопроект устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи», что дает им «правовой статус для использования в рамках ОМС и ВМП». Кроме того, в нем прописан механизм формирования федеральными детскими онкоцентрами перечня эффективно примененных лекарственных препаратов офф-лейбл. Список препаратов направляется в Минздрав, а впоследствии данные лекарства могут быть включены в клинические рекомендации или стандарт оказания медицинской помощи.

Для обеспечения непрерывности и комплексности лечения онкологического или гематологического заболевания, возникшего в детском возрасте, законопроект предусматривает возможность для подростка, достигшего 18-летнего возраста, продолжить лечение в детском онкоцентре по решению врачебной комиссии, добавила Яровая. Она уточнила, что правительство уже прорабатывает эту возможность.

Минздрав России намерен разрешить применять зарегистрированные в стране препараты офф-лейбл во время клинической апробации по решению консилиума или врачебной комиссии. Проект приказа ведомства был опубликован в мае. Изменения предлагается внести в положение об организации клинической апробации.

Фото: duma.gov.ru

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