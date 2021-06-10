Проект по внесудебной блокировке сайтов продавцов запрещенных БАД внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий блокировать сайты продавцов БАД, нарушивших закон, во внесудебном порядке.

Проект по внесудебной блокировке сайтов продавцов БАД, нарушающих закон, внесен в Госдуму. Как ранее сообщал «ФВ», таким образом депутаты намерены бороться с теневым рынком.

Документ, разработанный депутатами Александром Петровым и Сергеем Неверовым, предлагает внести изменения в ст. 6 федерального закона «О качестве и безопасности пищевой продукции» и ст. 15 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Поправки предусматривают возможность внесудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложения о розничной торговле биологически активными добавками к пище (в том числе дистанционным способом), розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.

Необходимость проекта аргументируют недостаточной эффективностью законодательной базы в адрес интернет-продавцов, особенно БАД. Еще одним аргументом к принятию поправок депутаты считают разрешение с 1 января 2021 года продажи пищевых БАД дистанционным способом. По мнению авторов законопроекта, при отсутствии эффективных механизмов контроля это приведет к еще большему количеству случаев нарушений.

Руслан Мавлиханов

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