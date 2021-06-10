В Китае вакцину от COVID-19 одобрили для детей начиная с трехлетнего возраста

Китай разрешил экстренное применение вакцины Sinovac от COVID-19 для пациентов в возрасте от 3 до 17 лет. Но пока непонятно, когда именно препарат будет применяться.

Китай разрешил экстренное использование вакцины CoronaVac, разработанной компаний Sinovac, для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом рассказал председатель компании Инь Вейдун, пишет издание The Economic Times. «Когда вакцина будет введена в [экстренное] использование и начиная с какого возраста в этой группе, еще предстоит решить», — отметил он.

Sinovac завершила I и II фазы клинических исследований с участием нескольких сотен добровольцев в этой возрастной группе. Они показали, что вакцина так же безопасна и эффективна для детей, как и для взрослых, заявил Инь Центральному телевидению Китая (CCTV).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вторую китайскую вакцину против COVID-19 от Sinovac 1 июня. Согласно оценке ВОЗ, CoronaVac обеспечивает 67%-ную защиту от симптоматических случаев COVID-19, снижает вероятность госпитализации и летального исхода на 85% и 80% соответственно. Решение позволит включить прививку в глобальную программу по обеспечению вакцинами в основном бедных стран COVAX.

Эффективность и безопасность китайской вакцины оценивалась ВОЗ на основе данных испытаний, организованных на территории Бразилии, Индонезии и Турции, в каждом из них принимали участие более 8 тыс. добровольцев. Наиболее распространенными побочными эффектами были боль в месте инъекции, головная боль, усталость и миалгия.

Ранее ВОЗ предоставила аналогичное разрешение китайской компании Sinopharm. Помимо введения вакцин внутри страны, Китай экспортирует вакцины в ряд стран в рамках своей вакцинной дипломатии.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в воскресенье, 6 июня, что на данный момент в Китае введено более 763 млн доз вакцины против COVID-19.

Николай Соколов

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