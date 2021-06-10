Минздрав выдал разрешение на пострегистрационные исследования «Ковивака»

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 «КовиВак». Соответствующая информация опубликована в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

«Открытое сравнительное исследование профилактической эффективности и несравнительное исследование иммуногенности и безопасности препарата «Ковивак» (вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная) производства ФГБНУ «ФНЦИРИП имени Чумакова РАН» на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Начало исследований — 2 июня 2021 года, конец — 30 декабря 2022 года. Количество пациентов — 32 тыс.», — следует из информации на сайте.

Исследования будут проходить на базе 16 медицинских организаций в Кирове, Санкт-Петербурге, Москве, Обнинске, Челябинске, Татарстане, Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке.

19 февраля Минздрав зарегистрировал цельновирионную вакцину «Ковивак», разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН».

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