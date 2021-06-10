ASCO опубликовало данные о применении препарата «Полиоксидоний» при онкологии

Научное онкологическое сообщество American Society of Clinical Oncology (ASCO) опубликовало данные российских исследователей о применении оригинального лекарственного препарата «Полиоксидоний» (азоксимера бромид) компании «Петровакс Фарм» в терапии онкологических заболеваний, сообщает компания.

Результаты ретроспективного исследования размещены на сайте общества в рамках ежегодной международной конференции, которая проходит в 2021 году в online-формате с 4 по 8 июня. В ходе исследования были проанализированы данные 1391 пациента с меланомой и 243 пациентов с саркомами мягких тканей, проходивших лечение в НМИЦ онкологии имени Петрова. В группе наблюдаемых 42 пациента с меланомой и 25 пациентов с саркомами мягких тканей в дополнение к стандартной терапии получали азоксимера бромид.

Исследователи пришли к выводу, что добавление азоксимера бромида (АБ) к стандартной терапии меланомы и сарком мягких тканей является независимым благоприятным фактором, который положительно влияет на прогноз заболевания.

«Ретроспективное исследование, проведенное в НМИЦ онкологии имени Петрова, показало, что у пациентов, получавших азоксимера бромид в качестве сопутствующей терапии при меланоме и саркомах мягких тканей, результаты лечения были лучше, чем у пациентов, никогда не принимавших этот препарат. Результаты подтверждают ранее полученные доклинические данные о возможной позитивной роли АБ в терапии онкологических больных, однако требуют подтверждения в проспективных исследованиях, проведение которых планируется в настоящее время», – отметил врач-онколог, к.м.н., старший научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Петрова Алексей Новик.

«Полиоксидоний» (азоксимера бромид) является оригинальной разработкой «Петровакс Фарм». В настоящее время компания реализует инвестиционную программу для R&D направления и вкладывает значимые ресурсы в расширение доказательной базы собственных лекарственных средств, в том числе на международном уровне. Изучение «Полиоксидония» в онкологии является частью стратегической программы компании по исследованию препарата в терапии социально значимых заболеваний.

gxpnews