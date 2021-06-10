«Р-Фарм» подписала дистрибьюторское соглашение с PHC Europe B.V.

Группа компаний «Р-Фарм» подписала дистрибьюторское соглашение с компанией PHC Europe B.V., одним из крупнейших поставщиков биофармацевтического и медицинского оборудования, известного ранее как Panasonic Biomedical Sales Europe B.V, сообщает ГК.

В рамках сделки «Р-Фарм» планирует регистрировать и продвигать на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины высокотехнологичное холодильное оборудование, биотехнологические инкубаторы, климатические камеры и линейку оборудования для лабораторий, биотехнологических производств, а также медицинских учреждений.

«Мы приветствуем вступление в силу соглашения «Р-Фарм» и PHC Europe B.V., являющегося важным этапом в развитии стратегического партнерства России и Японии. В контексте организации данного сотрудничества хотелось бы особенно отметить усилия акционера обеих компаний — Mitsui & Co., Ltd. , во многом благодаря которому проект состоялся. Вывод на рынок современного оборудования PHCbi существенно расширит технологические возможности сферы здравоохранения и российской фарминдустрии, в том числе в борьбе с COVID-19», — заявил вице-президент по медицинским системам ГК «Р-Фарм» Денис Чередниченко.

«PHC Europe B.V. гордится заключением соглашения с таким важным игроком на фармацевтическом, медицинском и исследовательском рынке, как «Р-Фарм». Это соглашение позволит предложить наши современные продукты и устройства более широкому кругу исследователей в клиниках, фармацевтических компаниях и исследовательских институтах», — отметил генеральный директор PHC Europe B.V. Михаэль Дисвельд.

В «Р-Фарм» отмечают, что холодильное оборудование PHC охватывает диапазон температур от +23 до -150 ℃, благодаря чему позволяет хранить все известные виды вакцин и биопрепаратов, а также крови и ее компонентов. Холодильное оборудование PHC предназначено не только для медицинских учреждений, но и для научно-исследовательских лабораторий и биофармацевтических производств. На сегодняшний день производственные площадки «Р-Фарм» уже закупили более 20 единиц техники для обеспечения вакцинного проекта.

gxpnews