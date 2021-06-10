Philips и Elekta подписали соглашение о дальнейшей разработке МР-ускорителя для лучевой терапии

Производитель линейных ускорителей Elekta и нидерландский мейджор Royal Philips подписали соглашение об углублении стратегического партнерства в разработке решений для лучевой терапии. Предполагается, что компании продолжат разработку линейного ускорителя, совмещенного с МРТ, под брендом Elekta Unity. Производитель линейных ускорителей Elekta и нидерландский мейджор Royal Philips подписали соглашение об углублении стратегического партнерства в разработке решений для лучевой терапии. Предполагается, что компании продолжат разработку линейного ускорителя, совмещенного с МРТ, под брендом Elekta Unity.

Соглашение предполагает углубление сотрудничества в поле магнитно-резонансной (МР) адаптивной лучевой терапии. В Elekta рассчитывают привлечь опыт Philips в диагностике для разработки адаптивных и персонализированных решений для лучевой терапии онкопациентов и снижения затрат на уход за пациентами. Кроме того, Philips и Elekta намерены начать разработку интегрированных решений, повышающих совместимость между оборудованием и программным обеспечением компаний.

Elekta разрабатывает МР-совмещенный ускоритель последние несколько лет. Созданный под брендом Elekta Unity аппарат совмещает в себе ускоритель и высокопольный магнитно-резонансный томограф. По заявлению разработчиков, система позволяет точно обнаружить местоположение опухолей и окружающих тканей, а также адаптировать терапию в режиме реального времени, оперативно реагируя на изменение положения, формы, биологическое строение опухоли, а также ее расположение по отношению к критически важным органам.

МР-ускоритель позволяет уменьшить зону облучения для защиты здоровых тканей, а на пораженных – применять более высокие дозы для повышенной эффективности. Кроме того, подход позволяет индивидуализировать терапию, отслеживание реакции здоровых и пораженных тканей в ходе лечения. Elekta Unity не имеет регистрации на рынке в РФ.

В России по состоянию на 2020 год Elekta занимает 21% рынка ускорителей объемом 10 млрд рублей в год, уступая американской Varian Medical Systems. В ноябре 2019 года Elekta подписала соглашение с «Русатом Хэлскеа» о локализации линейных ускорителей Elekta Infinity на мощностях АО «НИИТФА». Мощность сборки оценивалась в 5–10 аппаратов в год, первые поставки были намечены на 2021 год.

В августе 2020 года Siemens Healthineers объявила о покупке 100% акций Varian Medical Systems за $16,4 млрд. Сделку планируется закрыть в первой половине 2021 года. Компании с 2015 года работали над совместными проектами в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний. Как подчеркивали участники сделки, в результате слияния на рынке появится мейджор с полным портфелем решений для онкологии – от скрининга и диагностики до оказания медпомощи и реабилитации.