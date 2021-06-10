Телемедицинский сервис «Доктор рядом» подключился к ЕГИСЗ

МК «Доктор рядом» (входит в портфель VEB Ventures) подключился к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Теперь врачи смогут получать доступ к сведениям об онлайн- или офлайн-приемах, которые ранее были пройдены пациентами, а телемедицинский сервис будет использовать большие данные (Big Data) «для развития медицинских IT-решений». Ранее к ЕГИСЗ подключились телемедицинские платформы Ondoc и «СберЗдоровье». МК «Доктор рядом» (входит в портфель VEB Ventures) подключился к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Теперь врачи смогут получать доступ к сведениям об онлайн- или офлайн-приемах, которые ранее были пройдены пациентами, а телемедицинский сервис будет использовать большие данные (Big Data) «для развития медицинских IT-решений». Ранее к ЕГИСЗ подключились телемедицинские платформы Ondoc и «СберЗдоровье».

В «Доктор рядом» рассказали Vademecum, что с получением доступа к большим данным ЕГИСЗ, которая объединяет обезличенную информацию о пациентах и федеральные сервисы, разработчики проекта смогут эффективнее развивать решения по улучшению взаимодействия между врачами и пациентами. Генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов уточнил, что Big Data также позволит «Доктору рядом» создавать уникальные цифровые медицинские проекты на основе искусственного интеллекта (ИИ).

«Искусственный интеллект – одна из ключевых технологий в медтехе. Разработками на базе ИИ для поддержки медицинских решений, диагностики, дистанционного мониторинга пациентов занимаются команды по всему миру. Благодаря подключению к ЕГИСЗ «Доктор рядом» получает данные для обучения нейронных сетей, а значит, получает возможность создавать инновационные медицинские решения для эффективного оказания помощи пациентам», – рассказал генеральный директор сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов.

МК «Доктор рядом» – компания, появившаяся в результате оформления телемедицинского направления в отдельное от классического медицинского бизнеса подразделение. В мае 2020 года входящая в состав государственной корпорации развития ВЭБ.РФ компания VEB Ventures закрыла сделку с «Доктор рядом Холдинг» на сумму 1 млрд рублей, которые будут направлены на развитие федерального телемедицинского проекта.

В 2020 году проект «Доктор рядом» провел 227,9 тысячи консультаций, что на 293% больше, чем в предыдущем году. Такое увеличение способствовало росту выручки на 21% год к году. В результате выручка сервиса в 2020 году составила 684,4 млн рублей. По данным компании, рост интереса к телемедицине был связан с введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничениями, в том числе самоизоляцией.

В апреле 2018 года Правительство РФ утвердило правила взаимодействия информационных систем в здравоохранении, подробно описав возможность частных телемедицинских сервисов и платформ, которые занимаются хранением медицинской документации, подключиться к ЕГИСЗ и работать с госклиниками. В феврале 2021 года к ЕГИСЗ «в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности» подключились телемедицинские платформы Ondoc и «СберЗдоровье».

Фото: vestnik.rostelecom.ru

vademec