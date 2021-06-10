«Активный компонент» инвестирует 3 млрд рублей в производство фармсубстанций для онкопрепаратов

Компания «Активный компонент» намерена инвестировать около 3 млрд рублей в строительство второй очереди завода в петербургском Пушкине, где планирует выпускать активные фармсубстанции (АФС) для противоопухолевых препаратов. Предполагаемая мощность производства – до 100 тонн продукции в год. В октябре 2020 года фармкомпания заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) на 2,7 млрд рублей, который среди прочего предполагал организацию первой очереди производственной линии в Пушкине. Она была запущена в IV квартале 2020 года. Компания «Активный компонент» намерена инвестировать около 3 млрд рублей в строительство второй очереди завода в петербургском Пушкине, где планирует выпускать активные фармсубстанции (АФС) для противоопухолевых препаратов. Предполагаемая мощность производства – до 100 тонн продукции в год. В октябре 2020 года фармкомпания заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) на 2,7 млрд рублей, который среди прочего предполагал организацию первой очереди производственной линии в Пушкине. Она была запущена в IV квартале 2020 года.

По словам президента «Активного компонента» Александра Семенова, компания готова начать строительство второй очереди в 2022 году. Помимо АФС для противоопухолевых препаратов, после возведения объекта там планируется производить субстанции для противодиабетических препаратов и лекарств для терапии ВИЧ.

Президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния считает, что крупнейшими производителями онкопрепаратов в России являются его компания, «Биокад» и «Верофарм». По словам Пунии, «Фармасинтез» и «Биокад» выпускают такие лекарства на собственных АФС. Объем потребления субстанций «Фармасинтезом» он оценил в 3 тонны в год.

По данным директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в 2020 году в Россию было ввезено 13 тонн АФС для онкопрепаратов на 3 млрд рублей. Крупнейшими зарубежными поставщиками являются индийские Acebright Pharma и Hetero, китайские Jinhua Pharmaceutical, Zhejiang Hisun Pharmaceutical и Biokoz. Среди российских производителей АФС Беспалов назвал крупнейшим «Нативу» и отметил, что отдельные позиции делают петербургская «СКТБ Технолог» и обнинская «Мир-Фарм».

В октябре 2020 года Минпромторг РФ, правительство Санкт-Петербурга и АО «Активный компонент» подписали СПИК, предполагающий организацию производства фармацевтических субстанций более чем 70 наименований в городе Пушкине и модернизацию существующего предприятия в промзоне «Металлострой». Объем инвестиций составил более 2,7 млрд рублей. СПИК направлен на расширение номенклатуры субстанций для производства препаратов и, соответственно, снижения зависимости от поставок АФС из Китая и Индии. Заявку на СПИК «Активный компонент» подал в мае 2019 года. В IV квартале 2020 года производство в Пушкине было запущено.

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка АО «Активный компонент» в 2020 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль – 72,6 млн рублей.

В начале июня 2021 года «ПСК Фарма» и правительство Московской области также подписали соглашение о строительстве корпуса для производства онкопрепаратов и АФС на площадке в Дубне. Фармкомпания инвестирует в проект 3 млрд рублей, предполагается, что он будет реализован до конца 2023 года.