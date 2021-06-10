Госдума одобрила заявительный порядок возмещения НДС для производителей вакцин от COVID-19

Депутаты во втором и третьем чтениях рассмотрели поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям вакцин от COVID-19 получать возмещение НДС по заявке. Изменения будут действовать в течение трех лет.

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому производители вакцин для профилактики COVID-19 получат право на возмещение налога на добавленную стоимость в заявительном порядке. Изменения вносятся в п.2 ст.176.1 части второй Налогового кодекса.

Такой порядок предлагается установить на три года: за налоговые периоды с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

Сейчас при реализации вакцины против COVID-19 применяется ставка по налогу на добавленную стоимость в размере 10%. При этом при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для производства и реализации такой вакцины, продавцами предъявляются суммы налога на добавленную стоимость по ставке в размере 20%, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим, указывают авторы документа, у организаций, разработавших вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, возникает отрицательная разница между суммами налога, исчисленными при реализации, и суммами налога, предъявленными поставщиками товаров (работ, услуг), которые подлежат возмещению.

Вакцины от COVID-19 сейчас производят 14 разных площадок.

Маргарита Грошева

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