AstraZeneca подала иск против GSK из-за отчислений от продаж препарата Zejula

AstraZeneca подала иск против Glaxosmithkline (GSK), требуя увеличить свою долю от продаж препарата Zejula, который используется для лечения рака яичников и других типов рака. Об этом сообщает издание Fiercepharma.

Zejula был разработан с использованием технологии AstraZeneca, которую та передала компании Tesaro. После этого Tesaro была приобретена компанией GSK за 5,1 млрд долл. Теперь AstraZeneca обвиняет Glaxosmithkline в нарушении первоначального лицензионного соглашения, которое было заключено с Tesaro. Сумма иска может составлять несколько миллионов фунтов стерлингов, пишет издание This is Money.

Сама AstraZeneca продает препарат «Линпарза», который основывается на той же технологии. Это первый препарат-ингибитор Поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (PARP) на рынке, и компания является лидером в этой области, отмечает Fiercepharma. В I квартале 2021 года лекарственное средство принесло AstraZeneca 543 млн долл. по сравнению с примерно 124 млн долл., которые получила Tesaro.

В прошлом году препарат «Линпарза» получил одобрение FDA для использования вместе с лекарством «Авастин» компании Roche для пациентов с раком яичников, у которых наблюдался ответ на один курс химиотерапии, независимо от статуса BRCA-мутации их опухоли. Такое же разрешение было выдано Zejula.

Но у последнего препарата область применения шире — его также можно использовать при опухолях без гомологичных рекомбинационных дефектов (HRD), которые составляют около половины всех случаев рака яичников. Благодаря этим более широким показаниям Zejula делит с препаратом «Линпарза» новых пациентов с раком яичников примерно в соотношении 50 на 50.

Ранее «ФВ» сообщал, что GSK продает долю в компании Innoviva за 392 млн долл. из-за реструктуризации. Эта инициатива, реализуемая генеральным директором Эммой Уолмсли, ставит перед собой цель разделить компанию на две части: одна будет специализироваться на биофармацевтике, а другая — на потребительских товарах.

Николай Соколов

pharmvestnik