«Инвитро» будет продавать в офисах БАД и экспресс-тесты

«Инвитро» расширяет список товаров для здоровья, которые можно приобрести в медицинских офисах компании. Теперь пациенты смогут купить БАД с макро- и микроэлементами, экспресс-тесты, а также товары медицинского назначения.

В офисах «Инвитро» будут продавать БАД и экспресс-тесты. Пациентам, у которых обнаружен дефицит макро- и микроэлементов, предложат БАД с магнием, калием, цинком, медью, марганцем, сообщили в компании.

Помимо БАД «Инвитро» расширяет линейку косметических продуктов и товаров медицинского назначения, а также экспресс-тестов: в дополнение к тестам на беременность теперь доступны экспресс-тесты на ВИЧ-1, 2 и на гепатит B и С. В ближайшее время появятся 15-минутные экспресс-тесты на антитела к COVID-19 и на наличие хеликобактерной инфекции. Можно будет купить йод, зеленку и перекись водорода.

Как сообщается на сайте компании, в конце мая открыт 700-й франчайзинговый медицинский офис «Инвитро» на территории России.

pharmvestnik