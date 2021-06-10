Росстат зафиксировал в мае рост цен на лекарства на 0,32%

Росстат опубликовал индекс потребительских цен в мае 2021 года. По сравнению с апрелем он составил 0,74%. Рост цен на медикаменты в мае составил 0,32% по сравнению с апрелем.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,1%.

Среди них подешевели:

апиксабан («Эликвис») и осельтамивир («Номидес») – на 0,8%;

«Азитромицин» – на 0,7;

«Амоксициллин с клавулановой кислотой», «Хлоргексидин», умифеновир («Арбидол»), «Нитроглицерин», колекальциферол (витамин Д3), «Супрастин», «Ибупрофен», «Амлодипин», «Глицин» – на 0,2-0,6%.

Подорожали:

«Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный) – на 0,5%;

«Винпоцетин», «Смекта» – на 0,4%;

«Лоперамид» – на 0,3%;

«Бисопролол», «Гипотиазид», «Лоратадин» – на 0,2%

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,8%.

Подорожали:

«Левомеколь» – на 2,0%;

«Гепарин натрия» – на 1,9;

«Валидол» – на 1,8;

метамизол натрия (анальгин отечественный), «Корвалол», «Нимесулид», «Троксерутин», «Сульфацетамид», «Ренни» и «Йод» – на 1,5%;

«Настойка пустырника», «Алмагель», «Эссенциале форте Н», флуоцинолона ацетонид, «Кетопрофен», «Офтан катахром» – на 0,9–1,4%.

Снизились цены на:

поливитамины без минералов – на 0,8%;

поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,6%.

Среди медицинских товаров выросли цены на:

шприцы одноразовые, аппараты для измерения артериального давления, вату отечественную – на 0,5%;

термометры медицинские электронные – на 0,4%;

корригирующие очки – на 0,3%.

При этом термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели на 1,7%.

Елена Сидорова

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