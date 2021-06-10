Росстат зафиксировал в мае рост цен на лекарства на 0,32%

По данным Росстата, рост цен на медикаменты в мае по сравнению с апрелем составил 0,32%. Средние цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,1%. Лекарства, не входящие в этот перечень, стали дороже на 0,8%.
Росстат опубликовал индекс потребительских цен в мае 2021 года. По сравнению с апрелем он составил 0,74%. Рост цен на медикаменты в мае составил 0,32% по сравнению с апрелем.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,1%.
Среди них подешевели:
- апиксабан («Эликвис») и осельтамивир («Номидес») – на 0,8%;
- «Азитромицин» – на 0,7;
- «Амоксициллин с клавулановой кислотой», «Хлоргексидин», умифеновир («Арбидол»), «Нитроглицерин», колекальциферол (витамин Д3), «Супрастин», «Ибупрофен», «Амлодипин», «Глицин» – на 0,2-0,6%.
Подорожали:
- «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный) – на 0,5%;
- «Винпоцетин», «Смекта» – на 0,4%;
- «Лоперамид» – на 0,3%;
- «Бисопролол», «Гипотиазид», «Лоратадин» – на 0,2%
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,8%.
Подорожали:
- «Левомеколь» – на 2,0%;
- «Гепарин натрия» – на 1,9;
- «Валидол» – на 1,8;
- метамизол натрия (анальгин отечественный), «Корвалол», «Нимесулид», «Троксерутин», «Сульфацетамид», «Ренни» и «Йод» – на 1,5%;
- «Настойка пустырника», «Алмагель», «Эссенциале форте Н», флуоцинолона ацетонид, «Кетопрофен», «Офтан катахром» – на 0,9–1,4%.
Снизились цены на:
- поливитамины без минералов – на 0,8%;
- поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,6%.
Среди медицинских товаров выросли цены на:
- шприцы одноразовые, аппараты для измерения артериального давления, вату отечественную – на 0,5%;
- термометры медицинские электронные – на 0,4%;
- корригирующие очки – на 0,3%.
При этом термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели на 1,7%.
Елена Сидорова
pharmvestnik