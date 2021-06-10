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Росстат зафиксировал в мае рост цен на лекарства на 0,32%

По данным Росстата, рост цен на медикаменты в мае по сравнению с апрелем составил 0,32%. Средние цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,1%. Лекарства, не входящие в этот перечень, стали дороже на 0,8%.

Росстат опубликовал индекс потребительских цен в мае 2021 года. По сравнению с апрелем он составил 0,74%. Рост цен на медикаменты в мае составил 0,32% по сравнению с апрелем.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,1%.

Среди них подешевели:

  • апиксабан («Эликвис») и осельтамивир («Номидес») – на 0,8%;
  • «Азитромицин» – на 0,7;
  • «Амоксициллин с клавулановой кислотой», «Хлоргексидин», умифеновир («Арбидол»), «Нитроглицерин», колекальциферол (витамин Д3), «Супрастин», «Ибупрофен», «Амлодипин», «Глицин» – на 0,2-0,6%.

Подорожали:

  • «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный) – на 0,5%;
  • «Винпоцетин», «Смекта» – на 0,4%;
  • «Лоперамид» – на 0,3%;
  • «Бисопролол», «Гипотиазид», «Лоратадин» – на 0,2%

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,8%.

Подорожали:

  • «Левомеколь» – на 2,0%;
  • «Гепарин натрия» – на 1,9;
  • «Валидол» – на 1,8;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный), «Корвалол», «Нимесулид», «Троксерутин», «Сульфацетамид», «Ренни» и «Йод» – на 1,5%;
  • «Настойка пустырника», «Алмагель», «Эссенциале форте Н»,  флуоцинолона ацетонид, «Кетопрофен», «Офтан катахром» – на 0,9–1,4%.

Снизились цены на:

  • поливитамины без минералов – на 0,8%;
  • поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,6%.

Среди медицинских товаров выросли цены на:

  • шприцы одноразовые, аппараты для измерения артериального давления, вату отечественную – на 0,5%;
  • термометры медицинские электронные – на 0,4%;
  • корригирующие очки – на 0,3%.

При этом термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели  на 1,7%.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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10 июня, 2021 | Просмотров: 65