Стартап BestDoctor привлек $26 млн на создание платформы по управлению здоровьем

Российская онлайн-система корпоративного медицинского страхования BestDoctor получила $26 млн от международного фонда Winter Capital Partners, шведского фонда VNV Global и австрийской страховой компании Uniqa (входит в группу Raiffeisen Bank International). Инвестиции будут направлены на создание платформы по управлению здоровьем, основой которой станет сервис телемедицинских консультаций «Виртуальная клиника».

Также планируется, что платформа объединит уже готовые продукты BestDoctor и будет включать «решения в области превентивной медицины, анализа данных пациентов и рекомендаций на основе этих данных, индивидуального подбора медицинских специалистов, навигации по системе здравоохранения и сервисов для поддержания здорового образа жизни».

«BestDoctor вышел на рынок с технологичным ДМС-продуктом, инновационным для страховой отрасли. Однако сейчас мы идем к новой цели и строим платформу с лучшими медицинскими сервисами, которым можно доверить любые вопросы, связанные со здоровьем.<…> Медицина нового типа, в центре которой будет пациент и его потребности, – необходимость не только для российского рынка, но и глобального. Именно поэтому в ближайшие два года мы собираемся выйти на европейский рынок digital health, растущий на 28% ежегодно, где уже сейчас видим востребованность такого продукта», – заявил генеральный директор и сооснователь BestDoctor Марк Саневич.

В июле 2020 года компания BestDoctor объявила о закрытии третьего инвестиционного раунда на сумму $4,5 млн. Основными инвесторами выступили венчурные фонды AddVenture и Target Global, к сделке присоединился и фонд LVL1. Тогда средства были направлены на развитие технологий и также на реализацию стратегии по созданию платформы для управления здоровьем.

С учетом закрытого инвестиционного раунда в $26 млн, общая сумма вложенных в BestDoctor средств достигла $34,1 млн. Сейчас компания оценивается в $90 млн.

По информации СПАРК-Интерфакс, ООО «Бестдоктор» зарегистрировано в Москве в марте 2015 года и с сентября 2018 года на 100% принадлежит кипрской организации «Компания Рафулия Холдинг Лимитед». В 2020 году выручка «Бестдоктор» составила 42,62 млн рублей, убыток – 326,643 млн рублей. По данным BestDoctor, выручка платформы по итогам 2020 года достигла 1,7 млрд рублей.

BestDoctor имеет более 140 корпоративных клиентов, включая Mail.ru Group, AliExpress, OZON, Hoff, Мегафон, Ivi, РБК, Faberlic и других, услугами компании пользуются более 100 тысяч человек. Платформа сотрудничает с 14 тысячами клиник по всей стране. В планах компании – выйти на B2C-рынок, расширить линейку ДМС-продуктов для B2B-рынка, масштабировать сервис «Виртуальная клиника» и к концу 2022 года достигнуть выручки в 7 млрд рублей.

Фото: habr.com

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