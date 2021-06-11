Renewal начал сотрудничество с PharmaSpace

Российская фармацевтическая компания Renewal и B2B маркетплейс подписали договор о сотрудничестве. Портфель лекарственных препаратов компании уже доступен для аптечных сетей, подключенных к интернет-платформе PharmaSpace.

Поаптечную сборку заказов на базе высокотехнологичного складского комплекса и точечную доставку в фармритейл будет осуществлять основной логистический партнер проекта ГК «Сантэнс».

«Мы продолжаем активно развивать сотрудничество со всеми аптечными сетями в стране, – сообщила коммерческий директор Renewal Ирина Карцева. – PharmaSpace станет для нас дополнительным инструментом в прямых взаимовыгодных отношениях с фармритейлом, что повысит доступ к качественным лекарственным препаратам пациентам во всех городах и регионах страны».

«Компания Renewal и ее современный и широкий портфель лекарственных препаратов имеют огромные перспективы и растущий спрос в российском розничном звене, – подчеркнул генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace Герман Иноземцев. – Философия компании Renewal и философия интернет-платформы PharmaSpace имеют много общего: центральной идеей являются прямые активные взаимоотношения фармпроизводителей с аптечными розничными сетями во всех регионах страны. Это позволяет сделать канал поставок гораздо более быстрым, прозрачным, гибким и эффективным, что означает больше качественных ЛС в нужное время, в нужном месте по более выгодным условиям как для фармритейла, так и для конечного покупателя-пациента».

Информация от компании

Renewal (ПФК «Обновление») – производитель оригинальных препаратов и МНН-дженериков по стандартам надлежащей производственной практики и контроля качества. В портфеле компании более 140 зарегистрированных лекарств, большая часть из которых входит в список ЖНВЛП, а также средства парафармацевтики.

PharmaSpace — интернет-платформа прямых контактов и контрактов между производителями и аптечными сетями, построенная на принципе бесконтактного электронного документооборота. Все оферты от фармпроизводителей и акцепты от аптек отображаются в электронном виде, отчеты доступны онлайн. Необходимая документация в полном объеме может быть представлена в соответствующие ведомства участниками самостоятельно.

Группа компаний «Сантэнс» — информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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