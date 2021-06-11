Biogen раскритиковывали за слишком высокую цену на новый препарат от болезни Альцгеймера

Американские аналитики и законодатели раскритиковали цену на недавно одобренный FDA препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера. Biogen хочет продавать годовой курс препарата за 56 тыс. долл., хотя ранее аналитики прогнозировали цену в 8—10 долл. на фоне вопросов об эффективности средства.

Американские аналитики раскритиковали цену на новый препарат Biogen под названием Aduhelm от болезни Альцгеймера, пишет FirstWordPharma. Компания установила цену за одну инъекцию в 4,3 тыс. долл. Таким образом, для среднего пациента годовой курс Aduhelm будет стоить 56 тыс. долл.

«Наша единственная проблема здесь связана с годовыми затратами [на Aduhelm] и с тем, может ли шок от цен в 56 тыс. долл. в год усилить контроль над лекарственным ценообразованием», — заявил аналитик Stifel Джефф Прейс, который оценил цену на препарат примерно в 10 тыс. долл. в год.

Действительно, аналитики оценивали предполагаемую цену на препарат гораздо ниже, пишет FiercePharma. Например, согласно оценкам Института клинических и экономических обзоров, Aduhelm должен стоить 8,3 тыс. долл. в год, во многом из-за спорных доказательств его эффективности.

FDA одобрило препарат на фоне споров о его способности оказывать реальное влияние на эффекты болезни Альцгеймера. Aduhelm — моноклональное антитело, которое нацелено на белок амилоид, образующий бляшки в мозге пациентов с этим заболеванием. Однако снижение уровня амилоида не всегда влияет на симптомы деменции, к тому же препарат показал способность вызывать у испытуемых сильные побочные эффекты.

При этом FDA одобрило средство для всех пациентов с болезнью Альцгеймера — всех 6 млн человек в США — даже несмотря на то, что лекарство изучалось только на пациентах с ранними стадиями заболевания. Агентство также не установило ограничений на продолжительность лечения, предполагая, что пациенты могут принимать Aduhelm «до тех пор… пока состояние пациента не улучшится».

На этом фоне аналитик J.P. Morgan Кори Касимов поинтересовался, насколько руководители Biogen обеспокоены «негативной реакцией» отрасли на ее ценообразование. FirstWordPharma пишет, что председатель финансового комитета Сената США Рон Уайден уже заявил, что «бессовестно просить пожилых людей и налогоплательщиков платить 56 тыс. долл. в год за лекарство, эффективность которого еще не доказана».

Между тем аналитики уже начали давать крайне высокие оценки продаж препарата. На пике Aduhelm может приносить 10 млрд долл., говорится в записке аналитиков Bernstein. Аналитики Cantor Fitzgerald при этом пишут, что Biogen «теперь готовится к одному из крупнейших запусков лекарств в истории биофармацевтики».

Николай Соколов

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