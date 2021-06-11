СПФО предлагает оставить упрощенную схему в системе маркировки лекарств для экстренных случаев

СПФО предлагает отменять упрощенный режим работы СМДЛП поэтапно. С 1 июля можно установить полноценный режим уведомления лишь в отношении препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП.

Союз професиональных фармацевтических организаций (СПФО) предлагает поэтапно отменять упрощенный режим работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), разрешив аптекам и медицинским организациям применять ее до 1 октября в отношении всех препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП. Соответствующая инициатива изложена в письме исполнительного директора союза Лилии Титовой на имя министра здравоохранения Михаило Мурашко и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова (копия имеется в распоряжении «ФВ»).

«Старт системы маркировки не был гладким, наш опыт показывает, что велики риски, что с 1 июля система не начнет полноценно и в штатном режиме работать», – говорится в обращении.

Аннуляция с 1 июля упрощенного механизма несет риск затаривания тех аптечных и лечебно-профилактических учреждений, которые мало работали с СМДЛП и использовали лишь уведомительную схему, что негативно скажется на лекарственном обеспечении пациентов, пишет Лилия Титова.

СПФО считает необходимым проанализировать степень готовности розничного и лечебного звеньев к переходу на полноценный режим на уровне субъектов. Среди предложений союза – с 1 июля 2021 года начать прием по полной схеме препаратов из списка ЖНВЛП, а уже с 1 октября этого года – распространить ее на все препараты. По мнению Титовой, это позволит избежать сбоев в движении товаров по цепи, не допустит снижения скорости обслуживания пациентов.

При этом для экстренных случаев предлагается оставить возможность применения «упрощенной» схемы № 702.

Накануне свои соображения по поводу отмены упрощенной схемы работы с СМДЛП изложили в письме председателю правительства Михаилу Мишустину Ассоциация независимых аптек и Альянс фармассоциаций. Они просят продлить действие уведомительного режима работы СМДЛП до 1 февраля 2022 года.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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