Компании Dr. Reddy’s и Rockwell Industries заключили соглашение о производстве «Спутник V»

Dr. Reddy’s и Rockwell Industries договорились о сотрудничестве в области производства вакцины «Спутник V» в Индии. Согласно соглашению с РФПИ, Dr. Reddy’s Laboratories выступит крупнейшим зарубежным производителем российской вакцины с ежегодным объемом 50 млн доз.

Индийская компания Rockwell Industries, производящая морозильные камеры, объявила о стратегическом партнерстве с Dr. Reddy’s Laboratories, занимающейся выпуском российской вакцины в Индии. Об этом сообщает Telegram-канал «Спутник V».

Rockwell Industries предоставит индийскому фармпроизводителю сертифицированные ВОЗ морозильники для вакцин от COVID-19, которые позволят хранить и транспортировать российский препарат по всей территории Индии.

Ранее сообщалось, что к лету Индия готовится стать крупнейшим зарубежным производителем «Спутника V».

В середине мая «ФВ» писал, что индийская фармацевтическая компания Shilpa Medicare подписала трехлетнее соглашение с Dr. Reddy’s Laboratories Limited о совместном производстве вакцины «Спутник V». Объем производства в течение первых 12 месяцев составит 50 млн доз.

О регистрации в Индии вакцины «Спутник V» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил 12 апреля

Тогда сообщалось, что эта страна является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 млн доз препарата «Спутник V» в год.

Елена Сидорова

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