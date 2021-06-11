Управляющим директором MSD в России назначен Кристиано Гомес

С 1 июня компанию MSD в России и странах ЕАЭС возглавляет Кристиано Гомес. До этого он на протяжении двух лет руководил представительством MSD в Эквадоре и Колумбии.

Компания MSD (в США и Канаде – Merck & Co) сообщила о назначении Кристиано Гомеса на должность управляющего директора MSD в России и странах ЕАЭС, сообщила пресс-служба компании. На этом посту он сменил Марвана Акара, который руководил деятельностью компании на протяжении последних четырех с половиной лет. Он недавно был назначен президентом и управляющим директором MSD в Канаде.

Кристиано Гомес родился и вырос в Сан-Пауло (Бразилия). Имеет степень бакалавра в коммуникациях и MBA в маркетинге. Свою карьеру в MSD он начал в 2006 году в Бразилии в качестве медицинского представителя. В 2013 году он возглавил департамент онкологических препаратов MSD в Бразилии, после чего присоединился к региональной команде в Латинской Америке в роли директора по вопросам маркетинга. До назначения на пост управляющего директора MSD в России Гомес на протяжении двух лет руководил представительством MSD в Эквадоре и Колумбии.

Фото: MSD

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