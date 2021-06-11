Европарламент поддержал отказ от патентов на вакцины против COVID-19

Европарламент принял резолюцию, которая призывает Еврокомиссию выйти из соглашения ВТО по интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19. Ранее идею отказа от патентов поддержали в США, России и ВОЗ.

Европарламент принял резолюцию, призывающую к отмене патентов на вакцины против COVID-19, пишет Politico. С помощью этого голосования депутаты Европарламента усиливают давление на Еврокомиссию, чтобы она изменила свою позицию по этому вопросу.

Изначально эту идею предложили Индия и ЮАР, об этом «ФВ» сообщал в январе 2021 года. Они полагают, что права интеллектуальной собственности препятствуют расширению производства вакцин от коронавируса, справедливому распределению лекарственных средств и медицинских технологий для борьбы с COVID-19.

Инициативу также поддержала ВОЗ. «ВОЗ приветствует недавнее предложение ЮАР и Индии об упрощении… соглашений об интеллектуальной собственности в отношении вакцин, методов лечения и тестов COVID-19 в рамках ВТО, чтобы сделать эти инструменты доступными для всех, кто в них нуждается», – заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кроме того, за эту инициативу высказались власти Соединенных Штатов и Президент России. Тем не менее многие европейские и американские фармкомпании выступили против нее, и Еврокомиссия представила ВТО альтернативный план. Согласно изданию Fortune, он включает снятие экспортных ограничений и обязательное лицензирование патентов в некоторых обстоятельствах.

Депутаты Европарламента считают, что этого недостаточно, отмечает Fortune. Они приняли поправку к соглашению ВТО по ТРИПС (по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). В ней они призывают временно отказаться от соглашения в отношении вакцин, средств лечения и оборудования.

Поправка принята 355 голосами против 263, 71 депутат воздержался. Европейский парламент не может прямо указать Комиссии изменить свою позицию по этому вопросу, но голосование будет оказывать давление на ее позицию, пишет издание.

«Сегодняшним голосованием Европейский парламент призывает Комиссию, наконец, поступить правильно и спасти жизни, поддержав отмену патентов на вакцины от COVID-19 и медицинское оборудование», — заявила евродепутат из Прогрессивного альянса социалистов и демократов Кэтлин Ван Бремпт. «Отказ от прав по ТРИПС может и не стать чудесным решением, но это один из важнейших строительных блоков сильной глобальной кампании вакцинации. Исключительные ситуации требуют исключительных мер».

Николай Соколов

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