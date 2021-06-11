Мантуров считает недостаточным объем производства «ЭпиВакКороны» и «КовиВак» для экспорта

У российской фармпромышленности сейчас главная задача – обеспечить вакцинами население страны. Запросы зарубежных стран на поставки «ЭпиВакКороны» и «КовиВак» можно будет выполнить после наращивания объемов производства. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время пресс-подхода, передает корреспондент «ФВ».

«Пока касаемо и «ЭпиВакКкороны», и «КовиВак» объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки. Но, возможно, это произойдет к концу года, когда индустриальный партнер компания «Нанолек» обеспечит наращивание объемов производства «КовиВака», и тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег», – заявил Мантуров.

4 июня «ФВ» писал, что компания «Герофарм» и правительство Венесуэлы подписали на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о поставках вакцины «ЭпикВакКорона». Объем поставок может составить 5 млн комплектов, или 10 млн доз, первые отгрузки запланированы на сентябрь текущего года. Венесуэла стала первой страной – покупателем вакцины из дальнего зарубежья.

Елена Сидорова

Маргарита Грошева

pharmvestnik