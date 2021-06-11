Показатели фарм- и медпромышленности выросли в I квартале на 40%

Россия в период пандемии коронавируса нарастила в десятки раз выпуск медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. По итогам 2020 года рост показателей фарм- и медпромышленности составил свыше 23%. Об этом заявил премьер-министр в видеообращении к участникам итоговой коллегии Минпромторга.
В период борьбы с пандемией коронавируса российской промышленности пришлось сместить акценты в работе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам итоговой коллегии Минпромторга. По его словам, ресрсы были перераспределены на решение задач, направленных на борьбу с COVID-19.
«В короткие сроки были развернуты новые мощности, которые позволили резко увеличить выпуск средств индивидуальной защиты. Сегодня Россия может производить в 15 раз больше медицинских масок, в 33 раза – защитных костюмов, в 40 раз – медицинских перчаток», – заявил Мишустин.
Премьер-министр отметил работу биотехнологов, которые разработали четыре вакцины от коронавируса: «Благодаря этому сейчас мы смогли не только перейти к формированию коллективного иммунитета в России, но и помогаем целому ряду стран справиться с пандемией. Россия в очередной раз подтвердила свой заслуженный статус одной из ведущих биотехнологических держав мира».
По словам Мишустина, сейчас наша экономика и промышленность активно восстанавливаются.
«На этом фоне фармацевтическая и медицинская промышленность показали по итогам прошлого года рост более чем на 23%, а в I квартале этого года – уже на 40%», – отметил глава правительства.
К итоговой коллегии Минпромторг разместил на своем портале Доклад о деятельности министерства за 2019–2020 годы.
Фото: government.ru
Елена Сидорова
pharmvestnik