Показатели фарм- и медпромышленности выросли в I квартале на 40%

В период борьбы с пандемией коронавируса российской промышленности пришлось сместить акценты в работе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам итоговой коллегии Минпромторга. По его словам, ресрсы были перераспределены на решение задач, направленных на борьбу с COVID-19.

«В короткие сроки были развернуты новые мощности, которые позволили резко увеличить выпуск средств индивидуальной защиты. Сегодня Россия может производить в 15 раз больше медицинских масок, в 33 раза – защитных костюмов, в 40 раз – медицинских перчаток», – заявил Мишустин.

Премьер-министр отметил работу биотехнологов, которые разработали четыре вакцины от коронавируса: «Благодаря этому сейчас мы смогли не только перейти к формированию коллективного иммунитета в России, но и помогаем целому ряду стран справиться с пандемией. Россия в очередной раз подтвердила свой заслуженный статус одной из ведущих биотехнологических держав мира».

По словам Мишустина, сейчас наша экономика и промышленность активно восстанавливаются.

«На этом фоне фармацевтическая и медицинская промышленность показали по итогам прошлого года рост более чем на 23%, а в I квартале этого года – уже на 40%», – отметил глава правительства.

К итоговой коллегии Минпромторг разместил на своем портале Доклад о деятельности министерства за 2019–2020 годы.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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