Глава Роспатента напомнил об обязанности Минздрава защищать права производителей

Разрабатываемый фармреестр патентов позволит оперативно отслеживать, какие препараты находятся под защитой. Это поможет избежать нарушения прав патентообладателей при регистрации воспроизведенных препаратов. Но и сейчас Минздрав обязан принимать меры по защите прав заявителей, напомнил глава Роспатента.

Создание российского реестра фармакологически активных веществ, охраняемых патентом на изобретение, позволит избежать нарушения патентных прав при государственной регистрации лекарственных препаратов. Но даже его отсутствие не снимает с Министерства здравоохранения обязанностей по соблюдению интеллектуальных прав производителей, напомнил руководитель Федеральной службы интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

На вопрос корреспондента «ФВ», необходимо ли законодательно закрепить обязанность Минздрава по проверке наличия патентных прав на лекарственный препарат с использованием сведений, содержащихся в фармреестре, Ивлиев ответил, что в задачи Минздрава и так входит защита интеллектуальных прав заявителей, а реестр просто упростит эту работу. «Ведение реестра должно сопровождаться наличием экспертного состава, которого нет в Минздраве. Поэтому закон и не обязывает министерство это выполнять. Но никто не освобождает Минздрав от необходимости проверки интеллектуальных прав на лекарственные препараты», – пояснил Ивлиев.

Вопрос введения российского фармреестра обсуждают давно, Ивлиев сообщал, что ресурс запустят уже в 2021 году. Прототип реестра Роспатент уже разработал. Собственный реестр запустила и Евразийская патентная организация.

Он отметил, что фармреестр будет полезен не только при регистрации лекарственных препаратов, но и при проведении государственных закупок.

«Мы ждем решения правительства о введении реестра», – сообщил Ивлиев. Он уточнил, что понадобится внести изменения в положение о Роспатенте, чтобы наделить службу необходимыми полномочиями для ведения реестра. Для учета сведений фармреестра при государственной регистрации лекарственных препаратов необходимо внести изменения в нормативные правовые акты Евразийского экономического союза, так как с 2021 года регистрация лекарственных препаратов проходит по наднациональным правилам. Это может вызвать трудности, так как для внесения таких изменений необходимо достигнуть консенсуса между всеми пятью странами – участниками ЕАЭС.

К тому же, считает Ивлиев, сведениями фармреестра сможет пользоваться суд при разрешении патентных споров, вместо того чтобы проводить долгосрочную и дорогостоящую экспертизу, а также правоохранительные органы. Он указал, что в России не применяется практика уголовного преследования за нарушение патентных прав. По его мнению, необходимо поднимать этот вопрос в Министерстве внутренних дел.

В отрасли не раз говорили, что необходимо не просто разработать российский фармреестр, но и предусмотреть механизмы его патентной увязки при регистрации новых препаратов и государственных закупок.

Маргарита Грошева

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