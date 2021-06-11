«Герофарм» заключила первое соглашение о поставках «ЭпиВакКороны» в Венесуэлу

Венесуэла купит у компании «Герофарм» до 5 млн комплектов вакцины «ЭпикВакКорона». Первые поставки запланированы на сентябрь 2021 года. Венесуэла стала первой страной — покупателем вакцины из дальнего зарубежья.

Компания «Герофарм» и правительство Венесуэлы подписали соглашение о поставках вакцины «ЭпикВакКорона». Объем поставок может составить 5 млн комплектов, или 10 млн доз, первые отгрузки запланированы на сентябрь текущего года, сообщили в пресс-службе компании. Соглашение состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «ФВ».

По условиям соглашения, держателем регистрационного удостоверения на территории Венесуэлы будет «Герофарм». Компания будет обеспечивать производство и осуществлять поставки вакцины в соответствии с согласованным графиком закупки.

Производство вакцины в России «Герофарм» планирует начать в июле 2021 года, рассказал «ФВ» генеральный директор компании Петр Родионов. По его словам, в июле компания планирует выпустить первые 500 тыс. доз, в августе объем производства должен составить уже 1 млн доз, с сентября «Герофарм» будет выпускать по 5 млн доз ежемесячно.

«Какое-то количество препарата, которое мы сможем выделить из российских поставок, мы будем поставлять в Венесуэлу. Мы сейчас планируем начать процедуру регистрации в Республике Венесуэла, надеемся, что они оперативно рассмотрят и зарегистрируют эту вакцину», – говорит Родионов.

На площадке ПМЭФ компания «Герофарм» также подписала соглашение о сотрудничестве в области производства и поставок инсулина и импорта вакцины «ЭпиВакКорона» с бразильской компанией Uniao Quimica. Аналогичное соглашение по инсулину в прошлом году компания заключила и с Венесуэлой.

По словам Родионова, о производстве вакцины на территории Венесуэлы пока речи не идет, в то же время в планы компании входит возможное производство готовой лекарственной формы на заводе Uniao Quimica в Бразилии.

Фото: Илья Калашников

Илья Калашников

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