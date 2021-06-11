«Вкусвилл» экспериментирует с доставкой лекарств вместе с продуктами

«Вкусвилл» проводит эксперимент по доставке безрецептурных лекарств наряду с доставкой продуктов. Пока услуга недоступна для пользователей.

Компания «Вкусвилл» тестирует услугу доставки лекарств. Услуга пока недоступна для покупателя, сообщил член совета директоров «Вкусвилл» Юрий Алашеев. В этом году компания надеется сделать доставку прибыльной, поскольку на онлайн-заказы приходится около 25% продаж.

«Что касается доставки чего-нибудь еще вместе с продуктами, действительно, мы такие эксперименты сейчас ведем, с лекарствами и с другими товарами», — сказал на Петербургском международном экономическом форуме Алашеев (цитата по ТАСС).

О намерении продавать лекарства также заявил «Яндекс.Маркет». В течение двух недель жители Москвы смогут заказывать лекарства на маркетплейсе.

Ранее, 2 июня, правительство официально допустило маркетплейсы до онлайн-торговли лекарствами.

Фото: Фото: vkusvill.ru

Руслан Мавлиханов

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