Thermo Fisher и UCSF заключают альянс для ускорения разработки клеточной терапии

Американский производитель лабораторного оборудования Thermo Fisher объявил о вступлении в стратегический альянс с Калифорнийский университетом в Сан-Франциско (UCSF) для ускорения совместной разработки клеточной терапии.

По условиям соглашения, Thermo Fisher построит и будет управлять центром разработки в области клеточных технологий в кампусе университета. Центр, открытие которого планируется в 2022 году, будет предоставлять Калифорнийскому университету и другим партнерам клинические и коммерческие услуги по производству клеточной терапии в соответствии с действующей надлежащей производственной практикой (cGMP), а также сопутствующую поддержку разработки технологий.

Учреждение также предоставит исследователям UCSF доступ к портфелю реактивов, расходных материалов для систем клеточной терапии Thermo Fisher, а также к оборудованию и программному обеспечению.

gxpnews