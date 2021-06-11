BIOCAD начинает поставки «Спутник-V» для масштабной вакцинации в России

Биотехнологическая компания BIOCAD начала поставлять вакцину от COVID-19 в Центр им. Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране.

«Решение о производстве вакцины «Спутник-V» на мощностях BIOCAD было принято еще в начале сентября, — рассказал Дмитрий Морозов, генеральный директор компании BIOCAD. — Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников и инвестировано уже порядка 500 млн. рублей собственных средств».

Соглашение с Центром имени Гамалеи было подписано 21 сентября 2020 года, а чуть позже, на пленарном заседании XIII Петербургского международного инновационного форума, в компании сообщили, что Biocad уже в декабре этого года планирует выпустить 1 млн доз вакцины. Со временем компания намерена нарастить объем выпуск до 3-4 млн доз в месяц для того, чтобы максимально содействовать закрытию внутренней потребность страны в вакцине

Напомним, что 14 декабря производственная площадка биотехнологической компании BIOCAD была включена в регистрационное удостоверение Центра им. Гамалеи на производство вакцины от коронавируса «Спутник-V». Сегодня министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах страны.

gxpnews