Опубликованы данные об эффективности второй китайской вакцины от COVID-19

Государственный китайский фармацевтический производитель Sinopharm объявил, что одна из его вакцин от COVID-19, разработанная дочерней компанией China National Biotech Group (CNBG), показала эффективность в 79,3% в ходе фазы III клинических испытаний. Полученные данные положат начало глобальному распространению сотен миллионов доз китайской вакцины в ближайшие месяцы. Компания также сообщила, что подала заявку китайским регуляторам для получения одобрения на широкое использование вакцины, пишет Bloomberg.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Beijing Biological Products Institute, еще одной дочерней компании Sinopharm, при поддержке которой разрабатывалась вакцина, уже разрешенная для экстренного применения, прививка полностью безопасна. Участники исследования, получившие вакцину, выработали высокий уровень антител.

Тем не менее показатель эффективности оказался ниже, чем в ходе испытаний этой вакцины в Объединенных Арабских Эмиратах, где уровень способности вакцины вырабатывать резистентность к коронавирусу составлял 86%.

Все же результаты эффективности китайской вакцины соответствуют минимальному стандарту в 50%, установленному американскими регуляторами для получения разрешения на экстренное применение. Однако вакцины фармацевтических компаний Moderna и Pfizer, при создании которых использовалась передовая технология мРНК, дали гораздо лучшие результаты, сократив количество случаев заражения COVID-19 более чем на 90%. Единственное преимущество китайских аналогов – отсутствие необходимости хранить вакцины при особо низких температурах.

CNBG может стать первым разработчиком за пределами России, чья вакцина получила разрешение на широкое общественное использование, что подчеркивает решимость Китая стать крупнейшим поставщиком вакцин в страны по всему миру. Остальные государства одобрили вакцины только для экстренного применения. Однако Китай сильно подорвал доверие к своим кандидатным вакцинам, долгое время не публикуя данные о них.

Крайне низкая транспарентность испытаний привела к противоречивым результатам у китайских вакцин. На прошлой неделе китайская биотехнологическая фирма Sinovac Biotech опубликовала двоякие результаты об эффективности своей вакцины от COVID-19. Испытания в Бразилии показали, что прививка оказалась эффективна более чем на 50%, в то время как исследования, проведенные в Турции, показали ее способность вырабатывать иммунитет от вируса на 91%. Sinovac все еще сверяет результаты независимых испытаний фазы III, проведенных в Бразилии, Турции, Индонезии и Чили.

Китайские вакцины еще не получили одобрения от регулирующих органов для широкого использования, но по состоянию на 19 декабря около миллиона китайцев уже были привиты от COVID-19. Вакцину того или иного производителя успели получить 5,1 млн человек по всему миру.

Владимир Заболотских

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