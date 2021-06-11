Китайские ученые оценят эффективность вакцин Sinovac и CanSino в качестве бустера

В Китае проведут исследование, призванное оценить потенциал вакцин против COVID-19 от CanSino Biologics и Sinovac в качестве бустеров. Вакцина от CanSino относится к аденовирусным, тогда как большинство применяемых в Китае вакцин – инактивированного типа, включая препарат от Sinovac. В исследовании примут участие 300 добровольцев, уже получивших одну или две дозы инактивированной вакцины. В Китае проведут исследование, призванное оценить потенциал вакцин против COVID-19 от CanSino Biologics и Sinovac в качестве бустеров. Вакцина от CanSino относится к аденовирусным, тогда как большинство применяемых в Китае вакцин – инактивированного типа, включая препарат от Sinovac. В исследовании примут участие 300 добровольцев, уже получивших одну или две дозы инактивированной вакцины.

Двести участников, получивших две дозы инактивированной вакцины к моменту исследования, получат бустерный укол препаратом от CanSino или, для сравнения, от Sinovac через 3–6 месяцев после последней инъекции. Остальные 100 участников, которым была введена одна доза – через 1–3 месяца.

Согласно данным, опубликованным на сайте ClinicalTrials.gov, в настоящее время ведется набор участников, исследование спонсируется органами контроля заболеваний в восточной провинции Цзянсу.

Препараты разработаны на основе различных технологий. Вакцина от Sinovac является инактивированной, в начале июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ее для экстренного применения. В конце лета 2020 года CoronaVac была одобрена для экстренного применения в Китае. К этому типу относятся пять из семи вакцин, одобренных к использованию в стране.

Вакцина от CanSino разработана на основе аденовируса человека (Ad5). Препарат проходит III фазу испытаний в Китае и ряде других стран, включая Россию. Российским партнером CanSino стала «Петровакс Фарм». В сентябре 2020 года была провакцинирована первая группа добровольцев – участников международного КИ. В январе 2021 года компания объявила промежуточные результаты КИ III фазы вакцины, исследуемой под названием Конвидеция: у 92,5% из 200 добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19.

В начале февраля 2021 года Оксфордский университет сообщил о проведении КИ комбинации вакцин от COVID-19 от англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, американской Pfizer и немецкой BioNTech. В этом же месяце Российский фонд прямых инвестиций, при поддержке которого была разработана первая российская вакцина от коронавирусной инфекции Спутник V, заключил с китайской фармкомпанией CanSino Biologics и российской «Петровакс Фарм» предварительное соглашение о проведении в России КИ комбинации Спутника V и вакцины от CanSino. Ранее англо-шведская фармкомпания, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, РФПИ и компания «Р-Фарм» договорились о проведении КИ комбинации Спутника V и AZD1222 (теперь Vaxzveria).