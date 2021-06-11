ФКУ Минздрава закупит Эврисди на 2,1 млрд рублей для подопечных фонда «Круг добра»

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ объявило девять аукционов с общей начальной ценой контрактов 2,1 млрд рублей на закупку Эврисди от Roche (рисдиплам) для благотворительного фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями «Круг добра». Эврисди – второй после Спинразы зарегистрированный в России препарат для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). Поставщиком рисдиплама для подопечных фонда по итогам предыдущих тендеров стала компания «Ирвин», входящая в ГК «Фармэко». ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ объявило девять аукционов с общей начальной ценой контрактов 2,1 млрд рублей на закупку Эврисди от Roche (рисдиплам) для благотворительного фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями «Круг добра». Эврисди – второй после Спинразы зарегистрированный в России препарат для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). Поставщиком рисдиплама для подопечных фонда по итогам предыдущих тендеров стала компания «Ирвин», входящая в ГК «Фармэко».

Планируется закупить 3,2 тысячи флаконов препарата, предельная цена за упаковку составляет 669,4 тысячи рублей. Итоги аукционов будут подведены 21 июня.

В апреле фармкомпания «Ирвин» выиграла первые плановые аукционы на закупку Эврисди для фонда «Круг добра».

В середине мая ФКУ Минздрава были объявлены дополнительные аукционы на закупку Эврисди и Спинразы (нусинерсена от Biogen). Победители были объявлены в конце мая. Аукционы на поставку рисдиплама снова выиграла «Ирвин», на поставку нусинерсена – «Фармстандарт» Виктора Харитонина.

Правительство в конце мая 2021 года выделило фонду «Круг добра» 10,2 млрд рублей на закупку лекарств, зарегистрированных в России. Это уже второй транш, первый был произведен в феврале 2021 года.

Рисдиплам используется во всем мире для терапии СМА у детей и взрослых наряду со Спинразой и Золгенсмой (онасемноген абепарвовек). Регудостоверение на него было выдано в ноябре 2020 года, препарат не входит в перечень ЖНВЛП.

Золгенсма может стать первым не зарегистрированным в РФ препаратом, который будет закупаться фондом «Круг добра» Председатель правления фонда Александр Ткаченко отмечал, что к концу 2021 года все дети со СМА будут обеспечены лекарственной терапией. При этом закупку Золгенсмы тормозило отсутствие регламентов в отношении ввоза не зарегистрированных в России лекарств. В мае 2021 года был утвержден порядок лекобеспечения работы с такими препаратами. Согласно ему, закупаться могут препараты, не зарегистрированные в РФ, но получившие одобрение FDA и EMA.