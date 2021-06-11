Ажиотажный спрос на противовирусные лекарства сменился снижением продаж

В I квартале 2021 года продажи противовирусных препаратов снизились на 4% по сравнению с таким же периодом 2020 года, в то время как в I квартале 2020 года в сравнении с 2019 годом рынок этих лекарств вырос на 26%. Ажиотажный спрос в прошлом году сменился снижением продаж в текущем году.

Продажи противовирусных лекарств в I квартале 2021 года снизились на 4%, симптоматических противопростудных препаратов – на 21%, следует из данных AlphaRM. В марте 2020 года был небывалый всплеск продаж в аптеках многих групп лекарств, в том числе противовирусных. В 2021 году поведение потребителей было более спокойным, что сказалось на продажах лекарств.

Доля противовирусных лекарств растет

В I квартале 2021 года общий объем рынка противовирусных препаратов и противопростудных средств составил 15 млрд руб., из них 9,8 млрд руб. пришлось на противовирусные лекарства, 5,2 млрд руб. – на симптоматические противопростудные. И если в I квартале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года продажи этих препаратов выросли на 26% и 11% соответственно, то в I квартале 2021 года на смену ажиотажному спросу пришел спад на 4% и 21% соответственно.

В I квартале 2021 года покупатели чаще отдавали предпочтение противовирусным препаратам и реже покупали средства для облегчения симптомов простуды. Такая тенденция наблюдается не первый год. Доля группы противовирусных лекарств росла с 2018 года и в 2021 году достигла почти 66% в общем объеме анализируемых средств.

Возможно, этому способствовал выход на аптечный рынок новых дорогостоящих препаратов. Во второй половине 2020 года разрешение на продажи в аптеках получило противовирусное средство при COVID-19 фавипиравир, его средняя стоимость составляет примерно 5 тыс. руб. за упаковку. Также в марте текущего года на рынке стал обращаться препарат для лечения гриппа «Ксофлюза» с действующим веществом балоксавир марбоксил производства Rochе стоимостью более 6 тыс. руб. за упаковку.

После пикового для аптечного рынка 2020 года показатели в первые три месяца 2021 года снизились. В некоторых регионах аптечные продажи достигли уровня I квартала 2019 года, в других даже ниже. К примеру, в Сибирском и Уральском федеральных округах продажи в сравнении с аналогичным периодом 2020 года снизились на 16% и 15% соответственно. В Центральном ФО снижение за I квартал 2021 года составило 13%.

Лидеры рынка

Лидеры аптечных продаж противопростудных средств относительно I квартала 2020 года практически не изменились. Первая четверка в ТОР10 не покинула свои позиции. На первом месте бренд «Терафлю» с долей рынка в этой группе 32%. Вторую позицию занимает «Анаферон» компании «Материа Медика» с долей 8%. Все участники рейтинга демонстрируют снижение продаж в анализируемый период. Максимальное снижение в десятке лидеров зафиксировано у гомеопатического препарата «Оциллококцинум» – 44,6%. Данное средство также является и самым дорогим из представленных в ТОР10. Средняя цена за одну условную упаковку – примерно 764 руб. Стоимость практически всех лидеров выросла относительно I квартала 2020 года.

ТОР10 брендов противопростудных препаратов на аптечном рынке в I квартале 2021 года Рейтинг Бренд Корпорация Объем продаж, млн руб. Прирост продаж I квартал 2021/I квартал 2020, % Средняя цена, руб. Прирост средней цены, % I квартал 2021 I квартал 2020 1 1 Терафлю GSK 1632 -5,8 399 9,9 2 2 Анаферон Материа Медика 433 -31,7 291 10,0 3 3 Антигриппин Различные производители 326 -31,2 346 4,9 4 4 Ринза Johnson & Johnson 300 -16,3 187 4,6 5 9 Максиколд Отисифарм 284 -2,5 243 14,8 6 5 Колдакт Sun pharmaceutical industries 232 -32,8 202 -7,1 7 6 Колдрекс Stada 228 -29,2 317 11,1 8 10 Ринзасип Johnson & Johnson 208 -20,2 295 8,8 9 7 Фервекс BMS 173 -43,2 384 2,8 10 8 Оциллококцинум Boiron 165 -44,6 764 14,2 Источник: AlphaRM

Среди лидеров противовирусных препаратов есть три бренда, которые в исследуемый отрезок времени показали значительный рост продаж. Два из них, «Арепливир» и «Арбидол», рекомендованы Минздравом при COVID-19. Еще одно противовирусное средство «Триазавирин» поднялось на 10-е место и вошло в десятку. Реализация остальных участников рейтинга на аптечном рынке сократилась довольно сильно, несмотря на то, что средняя цена этих препаратов выросла.