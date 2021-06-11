Страны G20 поддержат безвозмездное предоставление лицензий на производство вакцин от COVID-19

Развивающиеся страны смогут получить патенты на производство вакцин от коронавируса после того, как соответствующее решение примут страны G20. Такую схему уже использовали для упрощения доступа к вакцинам от ВИЧ в странах Африки.

Лидеры стран G20 поддержат решение о безвозмездном лицензировании патентов для развивающихся стран на производство вакцин от COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект совместного заявления стран G20, планируется, что документ будет принят 21 мая на Глобальном саммите по здравоохранению в Риме.

В проекте указывается, что лидеры стран G20 обязуются продвигать безвозмездное лицензирование, передачу технологий, информации и объединение патентов. Подобную схему уже применяли для упрощения доступа странам Африки к препаратам от ВИЧ, пишет Reuters.

В начале мая президент Владимир Путин сообщал, что Россия намерена поддержать идею о снятии патентной защиты с вакцины от коронавируса, чтобы их могли использовать все мировые страны. Также о поддержке такого решения заявляли США, Евросоюз и ВОЗ. При этом против такого решения выступали многие представители фармпромышленности США.

Григорий Дубов

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