«Ростех» займется производством очков для регуляции циркадианных ритмов

ГК «Ростех» конвертирует в серийное производство разработку Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) – очки для регуляции циркадных ритмов под брендом Blue Sky pro. По заверению создателей, изделие позволяет регулировать суточный цикл секреции мелатонина, нормализуя работу организма в условиях низкой естественной и искусственной внешней освещенности. Производство будет организовано на мощностях Самарского электромеханического завода концерна «Техмаш» (входит в контур «Технодинамика» госкорпорации), мощность линии составит 10-11 тысяч изделий в год, розничная цена – 7–9 тысяч рублей. ГК «Ростех» конвертирует в серийное производство разработку Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) – очки для регуляции циркадных ритмов под брендом Blue Sky pro. По заверению создателей, изделие позволяет регулировать суточный цикл секреции мелатонина, нормализуя работу организма в условиях низкой естественной и искусственной внешней освещенности. Производство будет организовано на мощностях Самарского электромеханического завода концерна «Техмаш» (входит в контур «Технодинамика» госкорпорации), мощность линии составит 10-11 тысяч изделий в год, розничная цена – 7–9 тысяч рублей.

Разработка очков началась сотрудниками Института инновационного развития СамГМУ еще в 2013-2014 годах, патент на очки в модели, близкой к финальной, был получен в 2018 году. Устройство выполнено в виде оправы, в которой с одной стороны находится аккумуляторная батарея, с другой – панель управления. На обратной стороне оправы размещены синие светодиоды со светофильтром, которые пропускают голубой свет с длиной волны 480 (±5) нм.

Свет Blue Sky pro имитирует естественный солнечный свет с 6 до 10 утра и с 14 до 18 часов вечера. Изделие рекомендовано к применению в условиях полярной ночи, при синдромe jet-lag, нарушениях сна, ряде нейроэндокринных заболеваний, а также для поддержания состояния бодрствования в зимнее время при коротком световом дне.

Пациентам рекомендуется носить очки два раза в день по 60–90 минут в заявленные промежутки, а также на непродолжительное время в течение рабочего дня, если возникает чувство сонливости. Эффект от применения устройства заключается в переводе ночного биоритма на дневной и задержки ранней вечерней сонливости.

Исследование прибора проводилось на кафедре нормальной физиологии СамГМУ на 30 студентах-добровольцах, а также в Мурманской области в условиях полярной ночи.

Серийное производство очков начнется на Самарском электромеханическом заводе концерна «Техмаш». Как рассказали Vademecum в «Ростехе», объем выпуска Blue Sky pro в перспективном планировании составит 10-11 тысяч единиц в год, начиная с 2022 года. Ориентировочная цена будет колебаться в диапазоне от 7 до 9 тысяч рублей.

Ранее исследователи СамГМУ разработали нейротренажер на базе виртуальной реальности ReviVR, предназначенный для реабилитации пациентов, перенесших инсульт. В инновацию медуниверситет вложил 20 млн рублей, а в июле 2018 года вошел в консорциум с ГК «Ростех» для его серийного производства и продвижения.

В марте 2019 года регудостоверение получила хирургическая навигационная система Autoplan, разрабатывавшаяся в 2014–2017 годах командой IT-специалистов, инженеров, ученых и врачей-клиницистов СамГМУ на средства гранта Минпромторга РФ. Ведомство выделило 285 млн рублей на создание технической площадки, подготовку специалистов и сопровождение ряда разработок медуниверситета.

Фото: СамГМУ

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