Sanofi и GSK смогли повысить эффективность вакцины против COVID-19

Sanofi и GSK объявили об успехе в ходе II фазы новых испытаний вакцины против COVID-19. В конце прошлого года компании заявили о том, что их препарат не вызывает достаточно сильного иммунного ответа у пожилых пациентов, и отложили его разработку. Теперь производители изменили состав вакцины и надеются выпустить ее в IV квартале этого года.

Французская Sanofi и британская GlaxoSmithKline заявили о результатах II фазы испытаний вакцины против COVID-19, в которой принимали участие 700 добровольцев. Производители сообщили, что препарат показал устойчивый клинический ответ, и испытания III фазы начнутся «в ближайшие недели», пишет Reuters.

«Промежуточные результаты II фазы показали от 95% до 100% сероконверсии [образования антител] после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет) и для всех доз с приемлемой переносимостью и отсутствием проблем безопасности», – заявили в Sanofi.

В глобальном испытании III фазы примут участие более 35 тыс. взрослых, будут проверяться рецептуры против оригинального штамма и южноафриканского варианта B.1.351.

Компании надеются, что препарат получит одобрение уже к IV кварталу этого года. Вакцина должна была появиться на рынке раньше, но в декабре прошлого года производители заявили об отсрочке ее производства. Препарат оказался неспособен вызвать достаточный иммунный ответ у пожилых людей.

Вакцина европейских компаний была одной из шести, выбранных для финансирования в рамках операции Warp Speed, американской инициативы по ускорению производства препаратов. Прошлым летом федеральное правительство согласилось предоставить компаниям 2,1 млрд долл. на разработку и производство вакцины в обмен на 100 млн доз после того, как вакцина будет готова, пишет The New York Times.

Sanofi также подписала соглашения о поставках с Европейским союзом и Канадой. Производитель согласился поставить 200 млн доз для COVAX, программы ООН по поставке вакцин в страны со средним и низким доходом, которые борются с нехваткой средств против COVID-19.

Вакцина Sanofi и GSK построена на основе рекомбинантных белков. Французский производитель также разрабатывает мРНК-вакцину, но она будет выпущена в оборот не раньше 2022 года. «Эта вакцина не будет готова в этом году, но она могла бы быть полезной на более позднем этапе, тем более если борьба с вариантами [SARS-CoV-2] продолжится», – заявил в марте исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон.

Николай Соколов

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