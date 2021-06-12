EMA рекомендует не вводить вакцину AstraZeneca людям с редким заболеванием крови

Европейский медицинский регулятор EMA рекомендует не использовать вакцину против COVID-19 от AstraZeneca людям с кровотечениями в анамнезе, пишет Reuters. Также агентство изучает случаи миокардита после прививки различными препаратами от COVID-19.

Комитет по безопасности EMA заявил, что синдром повышенной проницаемости капилляров должен быть добавлен в качестве нового побочного эффекта к маркировке вакцины AstraZeneca. Это состояние, при котором кровь просачивается из мельчайших сосудов в мышцы и полости тела и которое характеризуется отеком и падением артериального давления.

Регулирующий орган впервые начал изучать эти случаи в апреле. Reuters пишет, что эта рекомендация усугубит проблемы AstraZeneca, так как ранее EMA уже признало другой побочный эффект вакцины. В апреле регулятор пришел к выводу, что случаи образования тромбов при низком количестве тромбоцитов в крови можно отнести к очень редким побочным эффектам вакцины британской компании.

Также регулятор сообщил, что препарат от COVID-19 не следует вводить пациентам, у которых наблюдались тромбы с низким содержанием тромбоцитов (тромбоз с синдромом тромбоцитопении, ТТС) после получения первой дозы вакцины.

Кроме того, в течение трех недель после первой прививки предписывается проверять людей с низким содержанием тромбоцитов в крови на предмет наличия у них тромбов, а также единожды вакцинированных пациентов, у которых ранее были отмечены сгустки крови, на предмет уровня тромбоцитов.