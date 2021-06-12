Ученые назвали COVID-19 катализатором повышенной смертности среди людей с деменцией

В 2020 году, во многом из-за пандемии, от болезни Альцгеймера и других деменций в мире умерло на 42 тысячи человек больше, чем в среднем за 5 лет до 2020 года*. Это примерно на 16% выше ожидаемой смертности среди людей с деменцией и болезнью Альцгеймера. Об этом сообщила невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян в ходе лекции для медицинского сообщества «Деменция. От факторов риска до адекватной терапии».

«Ожидается, что к 2050 году число людей с Альцгеймером удвоится и составит около 14,3 млн человек в Евросоюзе. В США уже сейчас данная болезнь занимает 6-ое место по смертности, – сообщила Элен Мхитарян. — К провоцирующим факторам развития деменции добавился коронавирус».

По словам ученого, зачастую болезнь замечают уже на запущенной стадии. Поэтому так важно начать лечение на доклинической фазе или фазе умеренных когнитивных нарушений.

«Профилактировать мы должны на доклинической фазе, при которой уже запущены все патогенетические механизмы заболевания, однако объективные клинические признаки отсутствуют, – подчеркнула Элен Мхитарян. — А выявлять и лечить на продромальной фазе, когда наступают умеренные когнитивные нарушения. Тогда есть шанс, что основные симптомы болезни появятся на несколько лет позже и человек успеет дожить полноценно до глубокой старости».

Болезнь Альцгеймера, которая составляет 62% среди причин возникновения деменции, стремительно «молодеет». В США в 2020 году у 1 человека из 9 (это 11,3%) в возрасте 65+ была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Деменцию ошибочно считают нормой при старении. Во всем мире деменцией страдают около 50 миллионов человек и ежегодно регистрируют около 10 миллионов новых случаев. Деменция – это синдром. при котором ухудшается память, мышление, меняется поведение и страдает способность выполнять повседневные действия.

«Хотя болезнь поражает в основном пожилых людей, она не является нормальным состоянием при старении, – отмечает к.м.н., помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам ОСП «РГНКЦ имени Н.И. Пирогова Александр Розанов. Будучи причиной инвалидности и даже смертности, деменция оказывает физическое, психологическое, социальное и экономическое воздействие не только на самих пациентов, но и на их опекунов, семьи и общество в целом».

К основным факторам риска возникновения болезни, по словам врача. относятся: возраст, генетика и семейный анамнез, чрезмерное употребление алкоголя, высокий уровень холестерина, гомоцистеин плазмы, сахарный диабет, легкие когнитивные нарушения. Примерно у 40% людей старше 65 лет, у которых было диагностировано легкое когнитивное нарушение, в течение трех лет развилось слабоумие. Кроме того, курящие люди имеют больший риск развития атеросклероза и других типов сосудистых заболеваний, которые могут быть первопричинами деменции.

«В относительно молодом возрасте риск возникновения деменции зачастую обусловлен низким уровнем образования. В среднем возрасте (45-65 лет) – потерей слуха, гипертензией, чрезмерным потреблением алкоголя, ожирением. А уже в возрасте старше 65 риск возникает из-за курения, депрессии, социальной изоляции, низкой физической активности, диабета и загрязнения воздуха», – считает Александр Розанов.

Врачи объяснили, что 40% факторов риска можно модифицировать. Например, тем пациентам, которые не могут полностью бросить курить, можно рекомендовать переключиться на продукты с пониженным риском, такие как системы нагревания табака. А также в любом возрасте сохранять физическую активность, следить за давлением и развивать когнитивные способности.

* По данным Ассоциации «Альцгеймер и деменция» https://www.alz.org/research/for_researchers.

Материал партнера: PMI Science

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