Минздрав дополнил список взаимозаменяемых препаратов 122 новыми наименованиями

В июньском перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов были пересмотрены четыре подгруппы. Для подбора эквивалентной терапии список пополнили 122 новыми наименованиями.

Минздрав обновил перечень взаимозаменяемых лекарств, включив в него дополнительные 122 новых наименования. Обновленный список лекарственных замен доступен на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

Больше всего новых препаратов, в том числе для синонимичной замены, появилось среди обеих групп воспроизведенных лекарств.

В список взаимозаменяемых воспроизведенных препаратов по сравнению с майской версией включили 36 новых дженериков. Среди них дополнительные варианты комбинаций алгелдрата и магния гидроксида («Нейтралакс», АО «Фармацевтическая лаборатория ГАЛЕНИКА»; «Алгелдрат + Магния гидроксид», АВВА Фармасьютикалс Лтд.), лизоцим и пиридоксин («ЗОТТ®», Юник Фармасьютикал Лабораториз; «ФлуКолд ЛОР», ЗАО «Канонфарма продакшн»).

Исключили из этого списка шесть лекарств: «Папазол», АО «Медисорб»; «Бифинорм» Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (ФГУП СПбНИИВС ФМБА), аналоги диклофенака «Доросан» и «Пенсейд», «Фильтрум-СТИ» и «Колокит».

В другую группу воспроизведенных аналогов включили дополнительные аналоги цефоперазона, фентанила, кетопрофена и еще девяти международных непатентованных наименования (МНН). Всего в список включили 74 лекарственных синонима. При этом убрали 44 аналога 10 других МНН: бензидамина, бетаметазона, диклофенака, клиндамицина, клобетазола, клопидогрела, метилпреднизолона ацепоната, мометазона, спиронолактона и тербинафина.

В списке комбинированных появились две новые синонимичные замены препарата «Детралекс» — «Венарус®» и «Неопракт Табс». Еще 10 препаратов были включены в список аналогов, показавших сопоставимые с нереферентыми препаратами результаты исследования биоэквивалентности или исследования терапевтической эквивалентности при их регистрации.

Таисия Кубрина

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