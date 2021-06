ЕС не будет использовать произведенные в США вакцины J&J против COVID-19

ЕMA заявило, что вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 не будут применяться в Европе, это касается вакцин, произведенных в конце февраля на заводе в США, где были обнаружены бракованные вакцины. В то же время в агентстве сообщили, что делают все возможное для обеспечения безопасности поставок из США.

Европейский медицинский регулятор заявил, что ему известно об испорченных вакцинах J&J, которые были произведены на фабрике Emergent BioSolutions в США. Но в ЕMA отметили, что эта партия не была предназначена для Европы, отмечает Reuters. В ЕС решили не применть любые вакцины, которые были произведены в конце февраля на той самой линии завода в США, где были обнаружены бракованные вакцины. В мае «ФВ» сообщал, что 6–9 млн доз с этого завода находились в подвешенном состоянии в Евросоюзе и ряде других стран.

В феврале производственная ошибка, совершенная на американском заводе Emergent BioSolutions, привела к порче 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson. Работники случайно смешали ингредиенты вакцин компаний AstraZeneca и J&J. В итоге в подвешенном состоянии осталось 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson и не менее 70 миллионов доз AstraZeneca.

The Washington Post сообщил, что FDA готово запустить в оборот около 10 млн доз вакцин. Они прошли тщательную проверку безопасности и, как ожидается, будут отправлены за границу в рамках инициативы президента Джозефа Байдена по обмену вакцинами с другими странами, пишет издание. Еще 60 млн доз FDA призвало уничтожить, пишет The New York Times.

В то же время еще миллионы доз остаются неочищенными. FDA пока не разрешило предприятию возобновить производство вакцины Johnson & Johnson. Регулятор полагает, что компания не провела полного расследования этого инцидента, а также указало на проблемы с процедурами дезинфекции, расположением завода, использованием сырья и компетентностью рабочих. «Нет никаких гарантий, что другие партии не подвергались перекрестному заражению», – говорится в отчете ведомства.

Николай Соколов

pharmvestnik