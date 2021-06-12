ФНС объяснила технические особенности продажи товаров онлайн

Налоговая служба рассказала о технических особенностях продажи товаров онлайн. Речь идет о применении контрольно-кассовой техники и выдаче кассового чека.

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассказала об особенностях применения контрольно-кассовой техники при продаже товаров онлайн. Об этом служба сообщила на своем сайте.

Как объяснили в ФНС, при дистанционной продаже товара существует временной разрыв между его передачей и платежом за него — сначала может быть проведена передача покупки, а потом уже ее оплата, либо наоборот.

Получая деньги по предоплате или по безналичному расчету, нужно использовать контрольно-кассовую технику (ККТ). Кассовый чек формируется в зависимости от способа дистанционной продажи.

Обычно клиент, решивший приобрести товар, сообщает об этом продавцу и перечисляет предоплату за товар.

Если перечисление происходит по реквизитам расчетного счета, то о нем знает только покупатель, который формирует платежное поручение, после чего производится расчет. Продавец узнает о поступлении денежных средств в момент их зачисления на расчетный счет. После этого, согласно закону, у него есть один рабочий день на формирование кассового чека.

Направить его продавец можем тремя способами:

онлайн на электронную почту покупателя, если покупатель передает продавцу информацию о товаре и адрес для направления чека;

в виде бумажного чека, если у продавца есть возможность непосредственного взаимодействия с покупателем;

сформировать бумажный чек в течение одного рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет и передать его покупателю вместе с товаром.

«В стандартной ситуации продавец сначала получает деньги от покупателя, применяет ККТ, формирует чек и передает товар. Исполнение обязанности продавца по передаче товара в счет полученной предоплаты (аванса) называется ее зачетом, при котором также применяется онлайн-касса и формируется электронный чек», — рассказал заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.

Облачная касса при этом может находиться не по адресу расчета, а в центре обработки данных. Она подключена к системе обработки данных, и при получении информации о поступлении денег или передаче товара покупателю касса формирует чек с реквизитами.

Руслан Мавлиханов

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