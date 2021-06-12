ФНС объяснила технические особенности продажи товаров онлайн EMA рекомендует не вводить вакцину AstraZeneca людям с редким заболеванием крови » В Монголии одобрили «Спутник Лайт» Минздрав Монголии одобрил вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». Препарат одобрен в девяти странах. В феврале в Монголии также зарегистрировали «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в Монголии. Эта страна стала девятой, одобрившей препарат. В феврале Министерство здравоохранения Монголии одобрило вакцину «Спутник V». В июне вакцину одобрили Маврикий, Белоруссия и Республика Конго. В России вакцину зарегистрировали 6 мая. Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Данные были получены от россиян, вакцинированных одной инъекцией, не получивших вторую по какой-либо причине во время программы массовой вакцинации с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Фото: РФПИ pharmvestnik