В Монголии одобрили «Спутник Лайт»

Минздрав Монголии одобрил вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». Препарат одобрен в девяти странах. В феврале в Монголии также зарегистрировали «Спутник V».
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в Монголии. Эта страна стала девятой, одобрившей препарат. В феврале Министерство здравоохранения Монголии одобрило вакцину «Спутник V».
В июне вакцину одобрили Маврикий, Белоруссия и Республика Конго. В России вакцину зарегистрировали 6 мая.
Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Данные были получены от россиян, вакцинированных одной инъекцией, не получивших вторую по какой-либо причине во время программы массовой вакцинации с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Фото: РФПИ