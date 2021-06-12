ЕС снял ограничения для полностью вакцинированных путешественников для облегчения туризма

Страны-члены ЕС договорились об ослаблении ограничений на поездки для полностью вакцинированных людей внутри союза. Путешественники, которые получили полный курс прививок за 14 дней до поездки, смогут не проходить карантин и не сдавать дополнительные тесты.

Страны Евросоюза договорились об ослаблении ограничений на поездки по территории ЕС этим летом, пишет Reuters. Теперь полностью вакцинированные туристы смогут не сдавать тесты и не проходить карантин при прилете в другую страну. Также расширяется список регионов ЕС, из которых можно безопасно путешествовать.

Послы из 27 стран ЕС одобрили предложение Европейской комиссии, согласно которому люди, прошедшие полную вакцинацию за 14 дней до поездки, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую. Для путешественников из других стран ограничения будут устанавливаться в той мере, в какой их страна контролирует ситуацию с COVID-19.

На прошлой неделе ЕС сообщал, что в первых странах ЕС начали действовать электронные сертификаты вакцинации против COVID-19 для въезжающих в страны путешественников. В эту группу вошли Германия, Греция, Болгария, Чехия, Дания, Хорватия и Польша.

Этот документ содержит информацию о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном результате на COVID-19. Он предназначен для облегчения путешествий внутри ЕС. Документ, который доступен в бумажной и цифровой формах, можно будет отсканировать в пункте отправления или по прибытии в Евросоюз. Еврокомиссия заявляет, что он будет «бесплатным, безопасным и доступным для всех».

За выдачу сертификатов несут ответственность национальные органы. Они содержат QR-код, который включает основную информацию о пациенте, в том числе уникальный идентификатор, предназначенный для борьбы с подделками. В интересах конфиденциальности все записанные в сертификате данные не будут сохраняться при сканировании в другом государстве – члене ЕС.

Комиссия установила крайний срок для регистрации остальных 20 стран Евросоюза – 1 июля, после чего переходный период продлится до 12 августа. Этот срок установлен для того, чтобы государства – члены ЕС имели возможность ввести у себя сертификаты к пиковому сезону летних отпусков.

Николай Соколов

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