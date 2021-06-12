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В Белгородской области будут выпускать субстанции для изготовления лекарств от коронавируса

«Эдвансд Фарма» получила лицензию на производство лекарств, а также субстанций, применяемых для изготовления лекарств для лечения COVID-19. В год планируется выпускать 20 тонн фармсубстанций. Проект реализуют в рамках сотрудничества Минпромторга и правительства Белгородской области.

ООО «Эдвансд Фарма» получило лицензию на производство лекарственных средств, в том числе фармацевтических субстанций, применяемых при лечении COVID-19. Предприятие создано на территории Белгорода, сообщает пресс-служба областной администрации. Производство планируется запустить к сентябрю.

В год здесь будут выпускать 20 тонн фармацевтических субстанций, в том числе для изготовления препарата фавипиравир, рекомендованного для лечения COVID-19.

Предприятие готово запустить производство в соответствии со стандартами GMP. Процесс практически полностью автоматизирован, субстанции будут производить в стерильных условиях.

pharmvestnik

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11 июня, 2021 | Просмотров: 68